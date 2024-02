Chrysler Halcyon Concept è stata svelata [FOTO]

Oggi, Chrysler ha svelato la Chrysler Halcyon Concept, che anticipa un futuro completamente elettrificato per il marchio Chrysler, con un design esterno ed interno orientato alla sostenibilità. Offre autonomia completa abbinata a esperienze di guida personalizzate e tecnologia futuristica che amplia l’etica del cliente “Harmony in Motion” del marchio, insieme a una connettività senza soluzione di continuità.

Svelata la nuova Chrysler Halcyon concept

La Chrysler Halcyon Concept rappresenta l’ultimo capitolo di una costante progressione di concetti futuristici che delineano la trasformazione elettrificata del marchio. Precedentemente, il marchio aveva presentato il Chrysler Portal Concept nel 2017, il Chrysler Airflow Concept nel 2022 e il Chrysler Synthesis Cockpit Demonstrator nel 2023.

La Chrysler Halcyon Concept, sviluppata sulla piattaforma STLA Large, offre una visione aerodinamica, senza compromessi, del futuro design esterno del marchio Chrysler. La combinazione di tecnologia avanzata e prestazioni elettriche a batteria del concept si integra perfettamente con un design esterno puro e aerodinamico, che incorpora con astuzia elementi aerodinamici.

Il design scultoreo della Chrysler Halcyon a quattro porte inizia dalla parte anteriore, con la carrozzeria che si abbassa a soli quattro pollici dal suolo. Una lama d’aria anteriore discreta ma funzionale migliora sia le prestazioni aerodinamiche che l’autonomia essenziale della vettura elettrica a batteria (BEV). Questo passaggio aerodinamico è visibile dall’abitacolo, offrendo al conducente una connessione diretta con le prestazioni e le funzionalità del concept.

Anche la parte posteriore della Chrysler Halcyon Concept presenta una silhouette distintiva, con una linea di cintura che sottolinea la larghezza e le spalle dell’auto. La scritta trasversale sulla parte anteriore e il logo dell’ala Chrysler, illuminato a LED, si riflettono sul retro. Una telecamera posteriore funge da specchietto retrovisore futuristico, proiettando la vista posteriore sulla console e/o sullo schermo della vettura, posizionato appena sopra il poggiapiedi.

Chrysler introdurrà il suo primo veicolo elettrico a batteria nel 2025 e prevede di presentare un portafoglio completamente elettrico entro il 2028. La Chrysler Halcyon Concept riflette l’impegno del marchio nel piano Stellantis Dare Forward 2030, che promuove sistemi di propulsione elettrificati e più efficienti. Queste iniziative consentiranno a Stellantis di ridurre la sua impronta di carbonio globale del 50% entro il 2030 e di guidare il settore dei trasporti verso l’azzeramento netto delle emissioni di carbonio entro il 2038.

Gli interni della Chrysler Halcyon Concept creano un ambiente coinvolgente con un campo visivo di quasi 360 gradi, caratterizzato da una dualità che offre un abitacolo di “disintossicazione digitale” grazie a funzionalità autonome senza stress. Questa autonomia si combina con la capacità di prendere il controllo e sperimentare un ambiente di guida dinamico e coinvolgente che offre un collegamento diretto con la strada. L’interno è intimo, naturale e al tempo stesso futuristico, facendo uso del 95% di materiali sostenibili per promuovere non solo l’armonia in movimento, ma anche l’armonia con il pianeta.

La Chrysler Halcyon Concept è alimentata da una suite completa di tecnologie innovative di Stellantis, che include le tecnologie complementari STLA Brain, STLA SmartCockpit e STLA AutoDrive. Questi sistemi collaborano sinergicamente per realizzare “Harmony in Motion” e migliorare in modo ingegnoso l’esperienza dell’utente del veicolo.