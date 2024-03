Alfa Romeo Duetto: Imparato non esclude il ritorno [RENDER]

Jean Philippe Imparato, amministratore delegato di Alfa Romeo, ha espresso il suo favore per il ritorno nella gamma della casa automobilistica del Biscione della Alfa Romeo Duetto Spider. Il capo del prestigioso marchio milanese ha fatto questa dichiarazione durante una conferenza stampa in cui è stata confermata l’uscita nel 2025 della nuova Alfa Romeo Stelvio e nel 2026 della nuova Alfa Romeo Giulia.

Una nuova Alfa Romeo Duetto: anche ad Imparato piace l’idea

Durante l’evento, ha espresso: “Sarebbe fantastico realizzare una nuova versione della Alfa Romeo Duetto Spider. Sarebbe un ulteriore modo per mantenere vivo il legame con la nostra storia. Al momento non abbiamo ancora preso una decisione definitiva, ma non escludo la possibilità a partire dal 2027.” Imparato ha aggiunto: “Sarebbe un sogno che si realizza, è qualcosa che desidero da tempo. Tuttavia, tutto dipenderà dalle performance sul mercato di Alfa Romeo Milano e delle nuove Giulia e Stelvio, poiché per avviare altri grandi progetti sono necessari fondi sufficienti”.

Sono numerosi i fan della casa automobilistica del Biscione e non solo ad auspicare questo ritorno. Del resto, stiamo parlando di una vettura universalmente considerata una delle Alfa Romeo più belle ed eleganti di tutti i tempi. Vedremo se quello che per molti sarebbe un vero e proprio sogno riuscirà a concretizzarsi in futuro.