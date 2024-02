Alfa Romeo Milano: primo avvistamento in strada per il prototipo [FOTO SPIA]

Avvistato in strada il prototipo di Alfa Romeo Milano

Alfa Romeo Milano sarà ufficialmente presentata il prossimo 10 aprile, come già dichiarato dal marchio del Biscione, prima di essere lanciata sul mercato nei mesi successivi. Il nuovo SUV compatto è quindi prossimo alla sua rivelazione e ha recentemente attirato l’attenzione durante gli ultimi test su strada, condotti sulle strade aperte al traffico.

Il prototipo avvistato dal nostro fotografo è ancora ampiamente camuffato, anche se alcuni dettagli estetici iniziano ad emergere. In particolare, il classico scudetto Alfa Romeo sembra più prominente, mentre si può notare una larga presa d’aria nella parte inferiore del paraurti anteriore. Le maniglie a scomparsa sono presenti, così come le coperture posteriori lasciano immaginare gruppi ottici con un design originale. Tuttavia, sarà necessario attendere un prototipo meno coperto per avere conferme.

Non ci sono ancora immagini dell’interno dell’abitacolo, anche se in precedenza abbiamo discusso delle informazioni provenienti dal registro dei brevetti europei. Queste indicavano un cruscotto apparentemente privo di display digitale e uno spazio ampio sulla consolle centrale per un touchscreen.

L’Alfa Romeo Milano sarà disponibile sia in versione mild hybrid che completamente elettrica. La prima versione sarà equipaggiata con un motore da 136 CV e un cambio a doppia frizione, mentre la seconda avrà un singolo motore a zero emissioni da 154 CV, abbinato a una batteria da 54 kWh, per un’autonomia prevista di circa 400 km nel ciclo WLTP.

Come anticipato, il nuovo SUV compatto del Biscione sarà svelato al mondo il prossimo mercoledì 10 aprile, con l’arrivo sul mercato previsto per la fine dell’estate, a partire dal mese di settembre, come confermato dal CEO del marchio Imparato.