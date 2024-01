Alfa Romeo Milano: la versione Q4 sarà ibrida

Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, il nuovo B-SUV della casa automobilistica del Biscione sarà chiamato Alfa Romeo Milano. La conferma del suo debutto nel prossimo mese di aprile è stata annunciata ufficialmente in un comunicato recente da Alfa Romeo stessa. Recentemente sono emerse interessanti indiscrezioni riguardo a questo veicolo provenienti dalla Francia. Secondo quanto riportato dal sito L’Argus, il CEO di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, ha indicato che Alfa Romeo Milano farà il suo debutto con una versione ad alte prestazioni completamente elettrica, equipaggiata con un motore Nidec con una potenza intorno ai 240 cavalli.

La versione Q4 di Alfa Romeo Milano potrebbe essere ibrida e non elettrica

Gli ordini per questa vettura saranno aperti verso metà aprile, con le prime consegne previste per l’inizio di settembre. Inoltre, è atteso l’arrivo di un’altra versione sempre elettrica, con un motore da 156 cavalli e un’autonomia di circa 400 km. Tuttavia, come già anticipato in diverse occasioni, la gamma di questo modello continuerà a includere anche motori a combustione.

Secondo quanto anticipato da L’Argus, che ha anche pubblicato un nuovo render, Alfa Romeo Milano, come la Jeep Avenger, avrà una versione 4X4. Tuttavia, contrariamente alle precedenti ipotesi, questa specifica versione sarà equipaggiata con un motore ibrido. Questa informazione è stata riportata dal magazine francese che avrebbe avuto un colloquio con il CEO Imparato.

Questa versione Q4 potrebbe impiegare un motore tre cilindri 1.2 turbo a benzina con ibridazione leggera a 48V, accoppiato a un motore elettrico di circa 30 kW (41 CV) sull’asse posteriore. Inoltre, è previsto un piccolo motore elettrico da 20 kW sull’anteriore e un cambio a doppia frizione sviluppato in collaborazione con Punch Powertrain. Questo approccio sembra simile a quello adottato da Toyota con la Yaris Cross. La potenza combinata dovrebbe aggirarsi intorno ai 163 cavalli. In definitiva, sembra che questa vettura sarà agile e offrirà prestazioni interessanti.