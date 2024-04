Mercedes-Benz ha scelto il prestigioso palcoscenico del Salone di Pechino per il debutto storico della sua prima Classe G completamente elettrica. Con il recente restyling, il nuovo modello abbandona la precedente sigla EQG, adottando invece il nome Mercedes G 580, e si presenta senza riferimenti espliciti al suo sistema di propulsione BEV (Battery Electric Vehicle).

Il design della nuova G 580 è subito riconoscibile e rimane fedele alla personalità unica del modello: presenta un frontale più chiuso, un cofano ridisegnato, Air Curtain posteriori, cerchi in lega dedicati e un montante anteriore modificato. Un’altra novità è l’opzione di sostituire la tradizionale ruota di scorta sul portellone con un vano portaoggetti specifico per cavi di ricarica, catene da neve o altri accessori.

La G 580 si basa sulla classica struttura a telaio a longheroni, comune alle altre Classe G, ma introduce sospensioni posteriori aggiornate e adotta quattro motori elettrici, uno per ciascuna ruota. Questa configurazione eroga una potenza complessiva di 587 CV e 1.164 Nm di coppia. Equipaggiata con una batteria da 116 kWh, la G 580 offre un’autonomia di 473 km nel ciclo WLTP e raggiunge una velocità massima di 180 km/h, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,7 secondi.

Mercedes G 580, esperienza di guida personalizzata

Gli utenti possono personalizzare l’esperienza di guida attraverso il sistema Electric Dynamic Select, che offre vari programmi come Comfort, Sport, Trail, Rock e Individual. Inoltre, la funzione G-Roar aggiunge una “voce” virtuale alla vettura, ispirata ai motori V8 a benzina, con suoni aggiuntivi attivabili durante la guida.

Per quanto riguarda la sicurezza e la robustezza in fuoristrada, sono state integrate protezioni specifiche per la batteria, permettendo guadi fino a 850 mm. La gestione indipendente dei motori offre nuove funzionalità come il Torque Vectoring virtuale, le riduzioni simulate, il G-Turn per girare sul posto, e il G-Steering per ridurre il raggio di sterzata.

Prezzo di partenza

La batteria supporta la ricarica in corrente alternata fino a 11 kW e può essere ricaricata anche rapidamente a 200 kW, permettendo di passare dal 10 all’80% in soli 32 minuti. La Mercedes-Benz ha inoltre introdotto tre programmi di ricarica personalizzabili in base a orari, pre-climatizzazione e livelli di carica, che possono essere automatizzati tramite GPS.

Il prezzo di partenza per la nuova Mercedes-Benz G 580 in Germania è di 142.622 euro, con una versione speciale Edition One disponibile per un periodo limitato a 192.524 euro. Quest’ultima offre finiture personalizzate estremamente ricche, fornite dal reparto Manufaktur.