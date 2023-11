Mercedes EQG svela le sue forme in nuove foto ufficiali

Il lancio del nuovo Mercedes EQG completamente elettrico è sempre più vicino. Le recenti immagini diffuse su X (ex Twitter) da Mercedes confermano che la presentazione è praticamente imminente.

Contraddistinto da una personalità unica, il nuovo EQG (o Classe G elettrico) si posiziona come un’icona nel mondo dei veicoli off-road, unendo eleganza e tecnologia elettrica all’avanguardia. La Stella a tre punte enfatizza che questo nuovo modello non è solo un G qualsiasi, ma una fusione perfetta tra tradizione e innovazione.

La versione EV avrà diverse caratteristiche estetiche esclusive

Ispirandosi all’EQG Concept, il design del nuovo fuoristrada elettrico mantiene molti elementi stilistici della versione a combustione interna. Tuttavia, ci sono alcuni elementi distintivi che segnalano la sua unicità, come il portapacchi quadrato sul retro, oltre a modifiche aerodinamiche sottili, a cerchi speciali e a fendinebbia posteriori ridisegnati.

Il design esterno del nuovo EQG suggerisce anche una griglia completamente chiusa e un profilo robusto. Le recenti foto spia hanno rivelato che l’abitacolo del nuovo EV avrà alcune differenze rispetto al modello attuale. Tra queste spiccano un nuovo volante, una consolle centrale rivista e un pannello di controllo aggiornato.

Tali modifiche, sebbene in parte condivise con il Classe G endotermico, includono caratteristiche esclusive per la versione full electric, come il pulsante G-Turn, che permette al veicolo di compiere giri sul posto.

Avrà quattro motori elettrici

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, la Stella di Stoccarda è rimasta fino ad ora molto riservata, ma sappiamo che il nuovo Mercedes EQG sarà dotato di ben quattro motori elettrici (uno su ogni ruota), che promettono tanta trazione e una manovrabilità di alto livello.

È prevista anche la possibilità di scegliere una batteria più capiente con chimica ad anodo di silicio, che dovrebbe aumentare la densità energetica fino al 40%, traducendosi in un aumento significativo in termini di autonomia con una sola ricarica. Nonostante le molte incognite ancora presenti, è chiaro che il debutto dell’EQG non avverrà entro fine anno in quanto la casa automobilistica tedesca ha indicato il 2024 come termine massimo per la sua presentazione.