Il Salone dell’auto di Pechino sta per aprire le porte a numerose novità del mondo automobilistico, tra cui spicca il lancio di alcuni concept futuristici. Tra i protagonisti vi sarà MG, che svelerà il suo nuovo concept EXE181, una hypercar elettrica monoposto dalle linee avveniristiche e prestazioni mozzafiato. Il veicolo è un omaggio al MG EX181 del 1959, un modello sperimentale noto per i suoi record di velocità, guidato dal celebre Phil Hill.

Hypercar elettrica EXE181, le prestazioni dichiarate

La nuova EXE181 si distingue per un design innovativo e una sofisticata aerodinamica con un coefficiente di resistenza (Cx) di solo 0,181, che garantisce un’efficienza notevole. Le anticipazioni rilasciate da MG, attraverso render su piattaforme digitali, hanno già creato grande attesa tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Dal punto di vista tecnico, sebbene i dettagli non siano stati completamente rivelati, si specula che la EXE181 possa essere equipaggiata con quattro motori elettrici. Questa configurazione le permetterebbe di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 1,9 secondi, posizionandola come una delle vetture più rapide del segmento. Nonostante l’assenza di informazioni precise sulla potenza totale, le aspettative suggeriscono una potenza minima di 1.000 CV.

Design futuristico

Il design esterno presenta materiali trasparenti che offrono una vista sulla struttura interna, conferendo alla vettura un aspetto ancor più futuristico. L’abitacolo è altrettanto rivoluzionario con un volante da corsa integrato con un display touch, che promette un’esperienza di guida immersiva e tecnologicamente avanzata.

Nonostante il forte impatto e le innovazioni presentate, MG ha indicato che questo concept potrebbe non evolvere oltre la fase di prototipo, rimanendo un esercizio di stile. Tuttavia, il concept serve come dimostrazione del potenziale tecnologico e creativo del Gruppo cinese Saic, casa madre di MG.

Maggiori dettagli saranno rivelati il 25 aprile, quando il mondo potrà conoscere più da vicino le capacità e le caratteristiche di questa straordinaria hypercar elettrica. Nel frattempo, un post su Weibo ha riportato che la velocità massima dell’originale EX181 raggiungeva i 410 km/h, lasciando intendere che la nuova versione potrebbe facilmente superare tale prestazione, stabilendo nuovi standard per il futuro delle hypercar elettriche.