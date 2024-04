L’ultimo aggiornamento della gamma Porsche, la Cayenne GTS, è stato recentemente svelato, con consegne che inizieranno nell’estate del 2024. Questa versione, disponibile anche nel modello Coupé, è destinata a catturare l’attenzione degli appassionati grazie al suo potente motore e alle caratteristiche estetiche distintive.

Ben 500 CV per Porsche Cayenne GTS

La Porsche Cayenne GTS si distingue per il suo motore V8 biturbo 4.0, ora potenziato a 500 CV e 660 Nm di coppia, registrando un incremento di 40 CV e 40 Nm rispetto alla versione precedente. Questo propulsore non elettrificato promette prestazioni elevate, con l’auto che può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,4 secondi e raggiungere una velocità massima di 275 km/h. Il motore è abbinato al collaudato cambio automatico Tiptronic S a 8 rapporti, che offre cambi marcia rapidissimi, soprattutto nelle modalità Sport e Sport Plus.

Dal punto di vista tecnologico, la Cayenne GTS vanta il Porsche Traction Management per la trazione integrale e ha ereditato dalla Turbo GT, non disponibile in Europa, innovazioni come i cuscinetti sull’asse anteriore che migliorano l’agilità in curva. La vettura è dotata di sospensioni ad aria adattive e, opzionalmente, del Porsche Dynamic Chassis Control che ottimizza la risposta del telaio in base alle impostazioni di guida.

Dettagli estetici e interni

Esteticamente, la GTS si fa notare per le scritte nere “GTS” sulle fiancate e sul portellone, una calandra con prese d’aria ampliate e fanali bruniti. Completano il look esterno le pinze dei freni rosse, i passaruota e le minigonne in nero lucido, parte del pacchetto Sport Design. I cerchi in lega da 21 pollici RS Spyder in grigio antracite e i terminali di scarico in bronzo scuro enfatizzano ulteriormente l’aspetto sportivo.

L’interno della Cayenne GTS offre un ambiente raffinato in puro stile Porsche con rivestimenti in Race-Tex, presenti su sedili, pannelli porta, console centrale e plancia. I sedili sportivi con fianchetti pronunciati assicurano comfort e sostegno anche durante la guida più dinamica. I clienti possono scegliere tra le colorazioni interne Carmine Red e Slate Grey Neo.

Per la versione Coupé, sono disponibili esclusive aggiunte come il tetto panoramico fisso, lo spoiler regolabile e pacchetti speciali che permettono una riduzione del peso fino a 25 kg, grazie all’uso di materiali come la fibra di carbonio e una minore quantità di pannelli fonoassorbenti.