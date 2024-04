Il marchio britannico presenta in Cina lo Spirit of Expression con tre Ghost, Phantom e Spectre uniche

In un panorama automobilistico dove il lusso si tinge spesso di tonalità neutre, Rolls-Royce fa eccezione presentando al Salone di Pechino tre modelli speciali che celebrano l’individualità e il lusso su misura. Queste creazioni, parte della collezione “Spirit of Expression”, sono state concepite esclusivamente per il mercato cinese, evidenziando l’importanza di questa area per il marchio britannico.

Rolls-Royce Ghost Extended “Expressionism”

Il primo modello in mostra è la Ghost Extended “Expressionism”, che si distingue per il suo colore lavanda e pneumatici bianchi, una rarità nel settore. La scelta del colore Boraclay Blue per un altro modello è ispirata alle tonalità che uniscono cielo e mare al tramonto nell’isola filippina di Boraclay, creando un effetto visivo di rara bellezza. Nonostante la tradizionale preferenza per il colore argento, Rolls-Royce osa con tonalità più audaci e personalizzazioni dettagliate.

La Ghost non è solo un piacere per gli occhi, ma anche un trionfo tecnico, con cerchi da 21 pollici e strisce bianche decorative sui fianchi dei pneumatici che aggiungono un tocco di eleganza retrò. Gli interni non sono da meno, con una combinazione di colori verde lime e nero e ben 104.268 cuciture solo nelle porte, testimonianza dell’attenzione maniacale della Rolls-Royce per i dettagli.

Spectre “Escapism”

Il secondo modello, la Spectre “Escapism”, sfoggia una combinazione cromatica arancione e grigio, con interni in viola e grigio arricchiti da cuciture arancioni. Le sue dimensioni e la presenza di cerchi a sette razze da 23 pollici conferiscono un aspetto imponente e regale. Il lusso si estende anche al soffitto, adornato con 960 luci a fibre ottiche che creano un ambiente stellato e immersivo.

Phantom Extended “Magnetism”

La terza auto, la Phantom Extended “Magnetism”, presenta un equilibrio cromatico tra il grigio Cala Luna Sand e il blu Kabira per il tetto, risultando il modello più sobrio del trio. Nonostante ciò, la Phantom non rinuncia a sfarzi, con più di 1.000 luci per l’headliner e oltre 43.000 punti decorativi interni che creano un affascinante motivo a cascata.

Queste vetture rappresentano il debutto delle prime auto su misura commissionate attraverso l’ufficio speciale di Rolls-Royce a Shanghai. Destinate a clienti privilegiati in Cina, queste auto saranno prima esposte a tutti al salone Auto China a Pechino, confermando ancora una volta come Rolls-Royce rimanga un simbolo incontrastato di lusso e personalizzazione nel settore automobilistico.