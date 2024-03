Renault Megane E-Tech: la prova su strada

La Renault ha dato la scossa al mercato delle elettriche con la Megane E-Tech, che evolve il concetto di auto a batteria del brand con soluzioni tecniche interessanti e vanta un buon compromesso tra capacità del pacco batteria ed autonomia.

Renault Megane E-Tech: un design che guarda al futuro

Le dimensioni della Renault Megane E-Tech sono quelle di un B-Suv, con una lunghezza intorno ai 4,20 metri, per una guida agile in città. Questo non vuol dire che non lasci il segno, perché il taglio dei gruppi ottici anteriori, lo stile della fiancata da coupé, e la vista posteriore con il piccolo lunotto e le firme luminose protagoniste la rendono intrigante da ogni prospettiva. La linea di cintura alta e le ruote da 20 pollici completano il quadro estetico di un’auto che si racconta anche attraverso il design.

Renault Megane E-Tech: avvolge il guidatore con gli schermi

Il design esterno della Renault Megane E-Tech viene ripreso all’interno grazie all’utilizzo di una combinazione di schermi che avvolge il guidatore con un display da 12,3 pollici per la strumentazione digitale, e da 12 pollici a sviluppo verticale per il sistema multimediale, che sfrutta un software Android Auto, per essere sempre connesso. Oltre all’assistente vocale Google, l’elettrica della Losanga si avvale di una navigazione che calcola l’itinerario considerando il posizionamento delle stazioni di ricarica. Il rapporto con tutta questa tecnologia è intuitivo, perché richiama l’utilizzo dello smartphone, che trova l’alloggiamento ideale nel piano con ricarica ad induzione. Lo spazio a bordo non risente delle dimensioni compatte, e il bagagliaio da 440 litri ha l’unico neo del piano di carico situato più in basso della soglia d’accesso. Volendo cercare altri nei ci sarebbe la zona alla destra del volante abbastanza affollata tra leve e satellite dell’impianto audio, e la plancia sporgente a livello del vano di alloggiamento per il telefono, ma l’insieme è senza dubbio ben congegnato.

Guida scattante e agile con autonomia a prova di viaggio

La piattaforma CMF-EV, nativa per auto elettriche paga a livello dinamico con la Renault Megane E-Tech agile e scattante, in alcuni casi fin troppo, considerando la trazione anteriore, ed uno sterzo pronto e diretto capace di far girare l’auto in un fazzoletto. Questo comporta un certo dinamismo nel misto, mentre in città consente di spostarsi con disinvoltura, prestando solamente una maggiore attenzione alla zona dei montanti posteriori nelle svolte, dove la visibilità deve fare i conti con il design. Le modalità di guida sono 4 e vengono richiamate dal comando sul volante producendo cambiamenti anche a livello di strumentazione e luci ambientali. La potenza non manca mai con 220 CV e 300 Nm di coppia massima, e l’autonomia offerta dalla batteria da 60 kWh consente di percorrere circa 430 km con un pieno di energia. A livello di consumi, nei percorsi extraurbani, abbiamo ottenuto medie nell’ordine di 13 kWh/100 km, mentre in autostrada circa 19 kwh/100 km. In viaggio, dalle colonnine HPC, da cui accetta fino a 130 kW di potenza a corrente continua, è possibile ricaricare l’energia per percorrere 300 km nel tempo di 30 minuti. Decisamente fornito il comparto ADAS, che annoverano anche il cruise control adattivo che tiene conto dei limiti di velocità.

Prezzo: da 38.050 euro

Il prezzo della Renault Menane E-Tech parte dai 38.050 euro della versione con 130 CV e caricatore a corrente alternata da 7 kW; la variante Iconic, come quella della nostra prova, con caricatore AC da 22 kW, ha un costo di 45.450 euro promozioni ed incentivi esclusi.