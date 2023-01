Renault Espace 2023: in arrivo la sesta generazione

La Renault Espace è un vero mito del mondo dell’automobile, perché lei è la capostipite dei monovolume ampi e spaziosi, utili per portare in giro tutte la famiglia. Dagli anni ’80 ha creato una moda che è culminata con il boom degli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio, salvo scemare sempre più a causa della cannibalizzazione del mercato da parte dei SUV. Per la Casa francese è tempo di pensare a una sesta generazione di Espace, tuttavia, anche lei si adatterà ai tempi che corrono e si trasformerà in un SUV per sette passeggeri.

Nuova architettura

Il grosso monovolume di un tempo, dunque, non ci sarà più. La prossima Espace avrà una nuova carrozzeria a ruote rialzate, anche se per il momento sapere quali saranno le sue forme finali rimane un esercizio di pura fantasia. La Casa parigina, nel frattempo, ha diffuso solamente un’immagine che raffigura la scritta del modello, dove la “E” finale dorata fa ipotizzare che la vettura potrebbe essere declinata anche in una versione al 100% elettrica.

In ogni caso, questo modello si appoggerà alla piattaforma CMF-CD dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. Questo significa che la nuova Espace avrà l’impostazione meccanica di base di altri modelli del Gruppo, che sono costruiti su questo pianale.

L’eredita della Renault Koleos

Più che proseguire nel suo ramo genealogico, la nuova Espace andrà a succedere al vuoto lasciato in listino dalla Renault Koleos. Pensare a quale sarà l’immagine dell’imponente SUV è attualmente difficile, però, i designer si saranno certamente impegnati per dissimulare gli ingombri di una scocca che – molto probabilmente – arriverà fin oltre i 4,7 metri di lunghezza. Per la Koleos è tempo di dire addio, perché le sue linee si fermeranno quest’anno, senza grossi rimpianti.

Espace VI: le aspettative

Le aspettative verso questo nuovo modello riguardano la tipologia di auto che sarà, quindi, è attesa una macchina per effettuare lunghi viaggi, come la multispazio che finora ha indossato il nome Espace, che sappia garantire un eccellente comfort e tanto spazio a volontà per cinque o sette adulti.