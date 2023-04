Renault: l’importanza di chiamarsi nuova Clio

In un mercato che cambia, Renault sa bene quanto sia importante per il cliente avere dei modelli di riferimento come la Clio. Per questo la vettura di segmento B della Losanga si aggiorna, pur rimanendo fedele a sé stessa, in questa delicata fase di transizione energetica. D’altra parte, sono 33 anni che è sulla breccia, ed ha venduto circa 16 milioni di esemplari.

Renault Clio: ora ha un’estetica più audace

La parte che cambia maggiormente della Renault Clio è quella esterna, con un frontale da cui la vettura emana maggior grinta. Infatti, la calandra più larga con il nuovo logo, e gli elementi a forma di lama nella parte bassa del paraurti le donano quell’effetto racing che tanto piace aglio orfani della variante R.S. Cambia anche il disegno del paraurti posteriore, e quello dei gruppi ottici, ma nelle proporzioni ritroviamo la Clio della quarta e quinta generazione. L’evoluzione della quinta serie è più di un restyling, e porta la firma di Gilles Vidal, un designer dalla matita creativa, che è riuscito a migliorare un prodotto già valido.

Renault Clio: abitacolo tecnologico e sostenibile

L’interno della Renault Clio è stato rivisto anche dal punto di vista della sostenibilità, come dimostra l’utilizzo del Tencel, un tessuto costituito per oltre il 60% da fibre di origine biologica. Ma non manca la componente tecnologica rappresentata dal quadro strumenti digitale, che arriva alla misura di 10 pollici, e dal grande display a sviluppo verticale per l’infotainment, che dispone di aggiornamenti OTA. Tanti gli ADAS a sostegno del guidatore che, dall’abitacolo, può controllare l’ambiente circostante tramite la telecamera a 360°. Gli aiuti alla guida sono arrivati a 20 in totale, per cui l’auto dispone della cosiddetta guida autonoma di secondo livello. Infatti, non solo è in grado di mantenere la distanza dal veicolo che la precede, ma riesce a supportare il conducente per rimanere nella propria corsia.

Nuovo allestimento Esprit Alpine e motori per ogni esigenza

Sulla Renault Clio debutta l’allestimento Esprit Alpine, che le conferisce quella sportività, esterna ed interna, tipica del brand dal glorioso passato nei rally. A livello di motorizzazioni spicca la power unit ibrida della variante E-Tech Full Hybrid da 145 CV, formata dal 4 cilindri 1.6 a benzina da 94 CV accoppiato a due motori elettrici. Un’unità che consente alla Clio di viaggiare per l’80% del tempo in elettrico. Gli altri propulsori sono rappresentati dal benzina 3 cilindri 1.0 declinato in tre livelli di potenza, 65, 90 e 100 CV, l’ultimo in variante doppia alimentazione benzina/GPL, e dal turbodiesel 1.5 da 100 CV.

Prezzi ancora da definire

Al momento, non si conoscono i prezzi di quella che è stata definita la nuova Renault Clio, ma verranno comunicati a breve, visto che gli ordini si apriranno a maggio, e le consegne partiranno da settembre.