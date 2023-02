Renault Kangoo E-Tech: prezzo da 40.881 euro

Renault ha aperto gli ordini per la nuova Kangoo E-Tech, che in Italia viene offerta al prezzo commerciale di 40.881 euro. Gli incentivi restano sempre da calcolare e per lei sono previsti. Per quanto riguarda le consegne, invece, bisogna attendere la chiusura del primo trimestre.

Renault Kangoo E-Tech: autonomia

La tuttofare francese possiede un motore elettrico singolo da 120 CV e 245 Nm di coppia combinato con la batteria da 45 kWh: l’autonomia omologata al WLTP è di 285 km. La ricarica può essere effettuata con il sistema di bordo a 11 kW (dal 10 all’80% in 2 ore e 40 minuti), con wallbox a 22 kW (circa 90 minuti) o con le colonnine rapide a 80 kW per recuperare 170 km di percorrenza in appena 27 minuti. Tramite l’app My Renault si può verificare da remoto la programmazione della ricarica e della climatizzazione, oltre a tener presenti le potenziali destinazioni con l’autonomia residua.

Modalità Eco

A bordo si può attivare la modalità di guida Eco per abbassare la potenza a 77 CV e limitare la velocità massima a 110 km/h per contribuire al risparmio dell’energia. Sono, inoltre, previsti tre livelli di frenata rigenerativa: B1 Sailing per le strade a scorrimento veloce, B2 Drive per la guida standard, con effetto simile al freno motore di un endotermico, e B3 Brake per la guida nel traffico oppure in discesa.

Allestimenti per la Kangoo E-Tech

Per la nuova elettrica della Régie ci sono due livelli di allestimento: Equilibre (40.881 euro) e Techno (42.480 euro). La Equilibre ha di serie i gruppi ottici a Led, i cerchi da 16″, i vetri posteriori oscurati, la configurazione interna con cinque sedili singoli e scorrevoli rivestiti in tessuto, il sensore luci e pioggia, il pacchetto base di Adas, il climatizzatore con pompa di calore, e l’impianto audio R&Go. La Techno offre in più le barre sul tetto, il volante in pelle, le finiture della plancia in legno scuro, i sensori di parcheggio, la retrocamera, i vetri posteriori elettrici, i sedili anteriori riscaldabili e regolabili in altezza, i tavoli pieghevoli posteriori e l’infotainment Easy Link con schermo da 8″.