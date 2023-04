Renault Megane E-Tech: il giusto compromesso

La Renault Megane E-Tech rappresenta un approccio intelligente all’auto elettrica, perché cerca di conciliare in una vettura tutte le caratteristiche che la rendano pratica e fruibile.

Renault Megane E-Tech: piattaforma moderna e linea azzeccata

Intanto nasce su di una nuova piattaforma, la CMF-EV, pensata per le elettriche. Poi ha le dimensioni di un Suv di segmento B, con una lunghezza intorno ai 4,20 metri. Così non è troppo ingombrante, ma nello stesso tempo offre lo spazio giusto nell’abitacolo. Infatti, dietro si può stare bene persino in 3, per via dei pavimento piatto nella zona centrale, mentre il bagagliaio offre un volume utile di 440 litri. la Renault Megane E-Tech, si fa guardare, grazie ad un frontale imponente con il logo della Losanga in evidenza e le firme luminose e LED. La fiancata è da coupé per via della linea di cintura alta, ed i cerchi di grande diametro. Spicca l’assenza di un terzo finestrino, che ben si combina con quella delle maniglie posteriori.

Renault Megane E-Tech: plancia tecnologica

La Renault Megane E-Tech circonda il guidatore con una plancia a tutto schermo grazie alla strumentazione digitale da 12,3 pollici ed al display dell’infotainment da 12 pollici a sviluppo verticale. Il software Android Auto rappresenta un valore aggiunto, perché interpreta i dati di viaggio. Così, il navigatore stabilisce l’itinerario calcolando le soste da effettuare, anche in base alla collocazione dei punti di ricarica.

Agile come poche

Un altro asso nella manica della Renault Megane E-Tech è la sua agilità. Merito di uno sterzo fin troppo diretto e sportivo, che valorizza la spinta dei 218 CV e dei 300 Nm forniti dal motore sincrono a rotore inverso. Quando non si sfrutta a pieno il suo potenziale, la batteria da 60 kWh consente di percorrere circa 400 km, offrendo percorrenze, nei percorsi urbani, vicine ai 13 kWh/100 km. Un dato che sale a circa 19 kWh/100km in autostrada.

Ricarica rapida anche in alternata

La modernità di questa Renault elettrica risiede anche nell’offrire la possibilità di ricaricare fino a 22 kW sfruttando colonnine a corrente alternata. Volendo, con le hpc si arriva accetta fino a 130 kW per sfruttare a pieno le soste autostradali.