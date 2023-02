Incentivi wallbox e colonnine 2023: saranno prorogati

Gli incentivi per l’installazione di wallbox e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici vengono prorogati al 2023 e 2024.

Wallbox e colonnine avranno i rispettivi incentivi che offrono un contributo dell’80% su acquisto e installazione di un impianto di ricarica per veicoli elettrici, con limiti di prezzo di 1.500 euro a persona e 8.000 euro a condominio. Esiste, però, un problema: la misura era stata conferma ad agosto dallo scorso governo Draghi, ma era in attesa del decreto attuativo, nonostante il testo fissasse che il bonus poteva essere richiesto solo fino al 31 dicembre 2022. Dunque, l’incentivo è attualmente fermo, ma Governo e Parlamento sistema il blocco della scadenza con il decreto Milleproroghe.

Il bonus c’è

Approvato attualmente in modo definitivo da Senato e Camera tramite il ddl di conversione, l’incentivo è prorogato al 2023 e 2024, con un fondo di 40 milioni all’anno, per un totale di 120 milioni di euro (aggiungendo al conteggio anche il 2022). Non c’è ancora l’approvazione del decreto attuativo e dell’istituzione della piattaforma, ma la notizia che il bonus ci sarà tranquillizza non poco una bella fetta di automobilisti. La era persino stata inserita in un’interrogazione parlamentare e in un’intervista a Repubblica del ministro Adolfo Urso, che aveva garantito una repentina soluzione. Le aziende attendono comunque che il bonus sia sbloccato al 100%.

Incentivi per moto elettriche

In base poi alle prime bozze che sono state emesse, era saltato fuori come l’esecutivo pensasse di rivedere anche gli incentivi relativi alle moto elettriche. Il progetto era di convertire 5 milioni di euro all’anno nei confronti delle due-ruote alla spina, togliendo un po’ di risorse al fondo 2023-2024 per gli scooter termici. Nel testo finale si vede, però, che la misura è stata stralciata. Dunque, anche in questo caso aspetteremo maggiori chiarimenti per mettere una parola definitiva sulla questione che sta tanto a cuore agli italiani. Gli incentivi sembrano sempre più una parte vitale per fare affari e spese relative a una mobilità che spinge con sempre maggiore forza verso l’elettrico.