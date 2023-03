Renault Espace 2023: prezzo, novità, dimensioni, 7 posti

Ci fu un tempo in cui la Renault Espace aveva rivoluzionato il mondo dell’automobile, introducendo per la prima volta sul mercato un concetto nuovo: quello di monovolume. A distanza di quarant’anni, la nuova generazione di Espace muta in funzione del nuovo appetito degli automobilisti, orientato ai SUV. L’Espace diventa dunque un massiccio Sport Utility Vehicle.

Derivata dalla Austral

La moderna Espace deriva dalla Renault Austral e nasce sulla piattaforma modulare CMF-CD dell’Alleanza Renault, Nissan, Mitsubishi. La lunghezza complessiva è di 4.72 metri, meno del vecchio modello, ma circa 14 centimetri in più della Austral. A livello estetico ritroviamo tocchi stilistici già visti nelle recenti creazioni della Régié, andando a formare una specie di legame tra tutti i modelli a ruote del Brand.

Interni connessi e spaziosi

La Espace si presenta con un abitacolo provvisto di grande schermo centrale da 9 o 12 pollici touch, con il quale si gestisce il sistema d’infotainment OpenR Link. A questo si somma la strumentazione digitale da 12,3” e l’head-up display da 9 pollici. Il sistema di infotainment si basa su Android Automotive con applicazioni Google e sulla possibilità di inserire una app terza come Amazon Music o Spotify. Presente anche la connessione wireless con Android Auto e Apple CarPlay.

Ogni fila di sedili, poi, è fornita di due prese USB-C a cui si aggiungono un caricabatterie a induzione e due prese da 12V, una per i passeggeri dei sedili anteriori e l’altra nel bagagliaio. Quest’ultimo, sulla versione a 5 posti va da 581 ai 777 litri, a seconda della posizione della seconda fila e può arrivare a 1871 abbattendola, mentre la sette posti parte da 159 litri con la terza fila alzata.

Renault Espace: powertrain ibrido

Il powertrain è formato da un motore termico turbo 3 cilindri benzina da 1,2 litri e 130 cv (96 kW) e da due motori elettrici: il motore elettrico principale da 50 kW con coppia di 205 Nm, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 2 kWh/400V, viene utilizzato per la guida elettrica mentre il motore elettrico secondario, funge da starter ad alta tensione (da 25 cv con coppia di 50 Nm).

Allestimenti e prezzi Renault Espace

Per la Espace sono previsti tre allestimenti: Techno, Iconic ed Esprite Alpine. Il prezzo di partenza sarà intorno ai 45.000 euro, anche se il listino non è ancora ufficiale.