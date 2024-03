Alfa Romeo Milano: ecco come seguire il debutto il 10 aprile in live streaming

Alfa Romeo Milano farà il suo debutto mondiale il prossimo 10 aprile alle ore 17. L’evento potrà essere seguito live streaming su YouTube al link che vi mostriamo qui sotto. Si tratta della futura entry level della gamma di Alfa Romeo. Questa auto che sarà prodotta a Tychy in Polonia su piattaforma CMP sarà anche la prima auto del Biscione prodotta in serie ad avere una versione completamente elettrica con motore da 156 cavalli e 400 km di autonomia. Per quanto riguarda il suo prezzo si dovrebbe partire da poco meno di 30 mila euro per la versione ibrida entry level. L’elettrica invece dovrebbe costare più di 40 mila euro.

Ecco come seguire il debutto mondiale di Alfa Romeo Milano

Alfa Romeo Milano è stata avvistata in diverse occasioni in versione prototipo camuffato e anche Alfa Romeo ha mostrato alcune immagini teaser sempre dello stesso prototipo. Al momento non ci sono ancora foto senza veli ma ipotizziamo che prima del 10 aprile queste possano apparire come del resto accaduto con molti altri nuovi modelli del gruppo Stellantis svelati in anticipo.

Alfa Romeo Milano in breve tempo dovrebbe diventare il modello più venduto dal brand premium di Stellantis. Questa vettura sarà venduta in tutto il mondo sfruttando l’interesse crescente per i SUV compatti. In gamma dovrebbe essere presente anche una versione ad alte prestazioni con trazione integrale e 240 cavalli di potenza. Quanto alle dimensioni si prevede che il SUV possa avere una lunghezza di poco superiore ai 4,2 m. A Milano poi seguiranno nei prossimi anni le nuove generazioni di Stelvio e Giulia previste rispettivamente per il 2025 e il 2026.