Audi A3 restyling: ecco le principali novità

Audi ha presentato ufficialmente il nuovo restyling della A3. Il nuovo modello compatto apporta alcune modifiche al design oltre ad una novità assoluta. Per la prima volta l’Audi A3 è ora disponibile anche in versione crossover, denominata Allstreet. All’esterno, la nuova Audi A3 restyling sarà riconoscibile da una griglia di nuova concezione, più piatta e più larga di quella vista sulla vecchia A3. Il nuovo modello ottiene anche un paraurti dal design più aggressivo, che dona alla A3 un tocco di sportività. Nella parte posteriore abbiamo un paraurti dal nuovo design, in cui è integrato anche un diffusore.

Svelata la nuova Audi A3 Restyling: ecco le novità

La nuova gamma di colori comprende 3 nuove tonalità: District Green, Ascari Blue e Progressive Red. Il resto degli esterni è rimasto invariato, completato di serie dai cerchi da 16 pollici. Opzionalmente, i clienti possono scegliere cerchi da 18 pollici e 19 pollici. La novità di gran lunga più grande portata dal restyling dell’Audi A3 è la nuova versione crossover Allstreet.

Rispetto alla versione normale, la nuova A3 Allstreet è dotata di elementi protettivi aggiuntivi per paraurti e sottoporta, nonché di finiture protettive nella zona del parafango. Anche la griglia è posizionata più in alto rispetto alla versione normale della A3 e le sospensioni offrono 15 millimetri in più di altezza da terra. Ovviamente, le sospensioni della nuova A3 Allstreet possono essere regolate elettronicamente, quindi l’auto può avere fino a 30 millimetri in più di altezza da terra rispetto ad una normale A3.

Anche i parafanghi laterali sono più larghi e i cerchi da 17 pollici sono disponibili di serie. E qui puoi scegliere cerchi più grandi di 18 o 19 pollici. Sempre di serie, la nuova Audi A3 Allstreet riceve anche barre longitudinali sul tetto. Inoltre, la posizione dei sedili anteriori è più alta rispetto a quella vista sulla versione normale.

Un’altra novità portata dal restyling dell’Audi A3 sono i fari a LED con firme luminose personalizzabili. Pertanto, il conducente potrà scegliere tra 4 diverse firme luminose per le luci di marcia diurna a LED , tramite il sistema multimediale Audi MMI. E poiché siamo ancora arrivati ​​all’abitacolo, anche qui abbiamo alcuni cambiamenti.

Di serie, la nuova Audi A3 restyling è dotata di uno schermo centrale da 10,1 pollici e della strumentazione digitale Audi Virtual Cockpit. Sono disponibili di serie anche il sistema radio digitale DAB+, nonché un supporto di ricarica wireless per smartphone, due porte USB-C nella parte anteriore e due ulteriori porte USB-C nella parte posteriore.

Opzionalmente, il nuovo modello può essere equipaggiato con il sistema multimediale MMI Navigation Plus, nonché con il climatizzatore automatico bizona, che introduce nuove bocchette di ventilazione più sottili. Una novità portata dal restyling dell’Audi A3 è la possibilità di ottenere alcuni equipaggiamenti in abbonamento. Ulteriori equipaggiamenti come il cruise control adattivo , l’assistente agli abbaglianti e persino il climatizzatore automatico sono disponibili su abbonamento.

La nuova Audi A3 restyling è inizialmente disponibile con due motori. La prima, denominata 35 TFSI, porta con sé un motore benzina 1.5 litri da 150 cavalli, con tecnologia Mild-Hybrid ed accoppiato ad un cambio automatico a 7 rapporti. Il secondo motore, il 35 TDI, è un diesel da 150 cavalli , anch’esso abbinato ad un cambio automatico a 7 rapporti. Audi non ha fornito ulteriori dettagli sulle prestazioni dei motori. Invece, il nuovo modello avrà in futuro più propulsori a benzina e diesel , oltre a una versione ibrida plug-in.

La nuova Audi A3 restyling riceve di serie un ampio elenco di sistemi di assistenza. Nella lista abbiamo i seguenti sistemi: Pre Sense Front, assistente per evitare le collisioni, assistente alla curva e avviso di deviazione dalla corsia.