Alfa Romeo Milano: svelato il nome del primo SUV elettrico del Biscione [TEASER]

Alfa Romeo Milano è il nome scelto dal Biscione per il suo primo Sport Urban Vehicle. Questo modello segna un capitolo fondamentale nella storia di Alfa Romeo. Atteso per aprile 2024, questo veicolo non solo celebra il legame profondo del marchio con la capitale lombarda, ma rappresenta anche un significativo passo avanti nella transizione verso la mobilità elettrica.

Il nome Milano è intrinsecamente legato alla storia di Alfa Romeo. Fin dal suo esordio nel 1910, il logo del brand di Arese ha rappresentato i simboli di Milano – la croce e il biscione visconteo. Per oltre sei decenni, il nome Milano è stato un elemento distintivo del logo Alfa Romeo, testimoniando l’intensa connessione del marchio con la sua città natale. Oggi, la storica casa automobilistica di Arese rinnova questo legame con il lancio del suo primo SUV elettrico, un veicolo che incarna modernità, innovazione e sostenibilità.

L’impatto di Milano nel segmento B

Il nuovo Alfa Romeo Milano segna il ritorno del Biscione nel segmento B, vitale nel panorama automobilistico europeo. Sotto la visione del CEO Jean-Philippe Imparato, il nuovo Milano mira a consolidare la presenza globale di Alfa Romeo, offrendo un’esperienza di guida sportiva e distintiva, caratterizzata dalla nobile sportività italiana.

Il lancio dell’Alfa Romeo Milano rappresenta un momento chiave nella strategia “From 0 to 0” dell’azienda, che prevede la transizione da una gamma priva di veicoli elettrificati nel 2021 a una completamente elettrica entro il 2027.

Questa rapida evoluzione, che ha già visto l’introduzione del Tonale Hybrid, del Tonale Plug-In Hybrid Q4 nel 2022 e della nuova 33 Stradale (sia 100% elettrica che con motore endotermico) nel 2023, sottolinea l’impegno del marchio di Arese verso standard qualitativi elevati e un futuro sostenibile.

Performance commerciali e riconoscimenti globali

La casa automobilistica milanese ha registrato un incremento significativo nelle vendite a livello globale, con un aumento del 34% nel 2023 rispetto all’anno precedente. Questa crescita è il risultato di una strategia prodotto focalizzata e dell’alta qualità riconosciuta a livello internazionale, come dimostrato dai primi posti ottenuti nei ranking di J.D. Power.

Il nuovo Alfa Romeo Milano rappresenta non solo un omaggio alla ricca eredità dello storico costruttore italiano, ma anche un audace passo verso un futuro a zero emissioni. Con questa nuova aggiunta alla sua line-up, il produttore milanese si propone di ridefinire la sportività nel 21° secolo, portando avanti i valori che da sempre lo rendono un brand unico nel panorama automobilistico mondiale.