Alfa Romeo fa tripletta in Germania grazie a Giulia, Tonale e Stelvio

Straordinaria tripletta ai Best Cars 2024 per Alfa Romeo

Arrivano ottime notizie per Alfa Romeo dalla Germania. La casa automobilistica del Biscione ha fatto tripletta nel concorso Best Cars 2024 organizzato dalla famosa rivista Auto Motor und Sport. Lo storico marchio milanese è riuscita a primeggiare grazie alle sue Giulia, Tonale e Stelvio. Per la settima volta, i lettori hanno votato la berlina Giulia come vincitrice nella sua categoria, “Middle Class Import”. Anche quest’anno, i SUV Stelvio e Tonale hanno concluso la prestigiosa competizione al vertice delle rispettive classi. Questo significa che tutti e tre i modelli attuali della casa automobilistica del Biscione hanno ottenuto il primo posto nelle rispettive categorie, un risultato assolutamente eccezionale.

Straordinaria tripletta ai Best Cars 2024 per Alfa Romeo

Alfa Romeo Giulia ha confermato il suo titolo nella categoria “Middle Class Import”, superando 18 noti concorrenti. Il SUV Tonale ha sconfitto 34 modelli di confronto e ha ricevuto il maggior numero di voti nella classifica di importazione nella categoria “SUV compatto/fuoristrada”. I lettori di “auto motor und sport” hanno votato il SUV Stelvio come numero 1 tra i 45 modelli importati nella categoria “grandi SUV/fuoristrada”. Insomma un exploit davvero importante per la casa milanese che si prepara a vivere un futuro da protagonista in Stellantis.

Dunque per il Biscione un ottimo risultato che conferma quanto il brand premium di Stellantis sia amato in Germania che rimane il mercato auto più importante in Europa e che si prepara nei prossimi mesi a ricevere il nuovo SUV compatto Milano il cui debutto è previsto il prossimo 10 aprile e che promette di fare conquistare al Biscione preziose quote di mercato in Europa e non solo.