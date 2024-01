Alfa Romeo Stelvio Limousine in vendita negli USA

Di recente sul web hanno fatto molto scalpore alcune immagini di una Dodge Viper Limousine realizzata negli Stati Uniti. Sempre dagli States nelle ultime ore sta facendo scalpore una Alfa Romeo Stelvio Limousine che era stata messa in vendita qualche tempo fa in un sito specializzato in auto di questo tipo chiamato Limo For Sale.

Negli USA in vendita una Alfa Romeo Stelvio Limousine

Si tratta di una Alfa Romeo Stelvio del 2020. Nonostante possa non esibire il medesimo fascino esotico della Dodge Viper, conserva una sua unicità e fare la sua comparsa a un evento a bordo di questo veicolo è sicuramente un modo sicuro per impressionare tutti. La Pinnacle Limousine Manufacturing ha preso in carico la trasformazione di questo Stelvio, presentandolo con un prezzo richiesto di $99.000, cifra che appare considerevole nonostante le significative modifiche apportate.

Anche se i dettagli specifici del processo di produzione non sono forniti, è plausibile che il SUV della casa automobilistica del Biscione sia stato diviso a metà e successivamente allungato di circa 3 metri o forse anche più. Guardando le immagini notiamo che la parte anteriore e posteriore di questa particolare Alfa Romeo Stelvio sono praticamente uguali allo Stelvio normale il profilo e soprattutto l’interno dell’auto sono però completamente diversi. L’accesso all’abitacolo principale avviene attraverso una spaziosa porta ad ali di gabbiano.

Una volta all’interno, gli occupanti sono accolti da confortevoli sedili in pelle, una televisione e un sistema di illuminazione complesso con luci LED colorate, che conferiscono all’interno della limousine un’atmosfera simile a quella di una discoteca. Sospettiamo che la vettura sia dotata anche di un potente impianto audio per avviare l’atmosfera festosa. Si tratta di una variante a trazione posteriore di Alfa Romeo Stelvio equipaggiata con il motore base a quattro cilindri da 2,0 litri, in grado di erogare 280 cavalli.