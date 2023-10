Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio protagoniste in varie prove a Balocco

Alfa Romeo ha recentemente messo in luce le sue nuove creazioni: la nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e il nuovo Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Le due vetture incarnano il DNA e l’eredità del costruttore milanese, dimostrando ancora una volta la ricerca dell’eccellenza in ogni dettaglio.

Tenendo fede all’eredità del Quadrifoglio Verde, che ha fatto la sua prima apparizione nel 1923 grazie alla vittoria di Ugo Sivocci alla Targa Florio, le nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio sono le dimostrazioni tangibili della Nobile Sportività Italiana. Questo emblema, infatti, è stato da sempre associato alle auto più performanti del Biscione, sia in pista che su strada.

Il V6 biturbo produce una potenza di 520 CV

Sottolineando la maestria tecnica dell’azienda, i due modelli sono stati messi alla prova presso il Centro Sperimentale di Balocco, evidenziando una guida dinamica, unica e coinvolgente. Elementi chiave come l’utilizzo di materiali ultraleggeri (come l’alluminio e la fibra di carbonio), uniti all’aerodinamica attiva, garantiscono prestazioni sorprendenti. Il cuore di queste vetture è un motore V6 biturbo da 2.9 litri da ben 520 CV di potenza, abbinato a un differenziale autobloccante meccanico che ne esalta la stabilità, agilità e velocità.

A livello estetico, le nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio presentano un look rinnovato, rimanendo fedeli al family feeling del brand di Stellantis. I nuovi fari Full LED Matrix e i cerchi in lega sportivi enfatizzano ulteriormente la loro natura sportiva. Internamente, l’attenzione al dettaglio è evidente con finiture in vero carbonio e una combinazione di pelle e Alcantara.

Il sistema di infotainment, sempre al passo con le esigenze moderne, offre contenuti e funzionalità avanzate. L’interfaccia HMI assicura un’interazione fluida e intuitiva mentre il quadro strumenti da 12.3 pollici rende l’esperienza di guida tipica di Alfa Romeo ancora più coinvolgente.

Le offerte di Stellantis e Leasys

Passando alle proposte commerciali, Stellantis Financial Services e Leasys offrono soluzioni su misura. Con una rata mensile competitiva, gli appassionati possono godere dell’esperienza di guida delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio. In alternativa, Noleggio Chiaro di Leasys offre la libertà del noleggio a lungo termine con una serie di servizi inclusi, rendendo la gestione dell’auto più semplice e senza preoccupazioni.