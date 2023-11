Alfa Romeo Tonale si arruola nella Polizia di Stato [FOTO]

La Polizia di Stato italiana ha recentemente aumentato il suo parco auto con l’introduzione di una nuova volante, l’Alfa Romeo Tonale, un modello che fonde stile sportivo e funzionalità avanzate, riflettendo l’eccellenza del design italiano. Questo veicolo simboleggia l’evoluzione continua del rapporto tra il costruttore milanese e le forze dell’ordine italiane, rafforzando un legame storico che ha origine negli anni ‘50.

La cerimonia di consegna della nuova Pantera moderna si è svolta presso il Centro Stile Alfa Romeo a Torino, con la partecipazione di personalità di rilievo come il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il capo della Polizia Vittorio Pisani, l’amministratore delegato di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato e il Managing Director di Stellantis Italia Santo Ficili.

È stata la scelta la versione con motore ibrido da 163 CV

Il Tonale si distingue per le sue specifiche tecniche di primo piano: è alimentato da un motore ibrido da 1.5 litri, capace di erogare 163 CV di potenza, ed è abbinato a un cambio automatico a 7 rapporti. Inoltre, è dotato di sistemi di protezione balistica e antisfondamento, elementi cruciali per le operazioni di sicurezza.

Un aspetto notevole del Tonale è il suo sistema Mercurio Extended, una tecnologia avanzata che agevola e velocizza i controlli durante le operazioni di polizia. La distribuzione di queste nuove vetture riguarderà gli Uffici prevenzione generale e soccorso pubblico di tutte le Questure e i principali commissariati, a partire da dicembre.

850 esemplari entreranno a far parte della flotta

Saranno in totale 850 le auto, parte di una gara Consip del 2022 vinta da Stellantis, che andranno a integrare il parco auto della Polizia di Stato entro il primo semestre del 2024. Questo rinnova un binomio storico tra la Polizia e il marchio di Arese, iniziato con la 1900 Super TI e proseguito con modelli iconici come la Giulietta 1300 e la Giulia super 1600. Le Volanti bianco-azzurre, a partire dagli anni ‘80 con l’Alfa Romeo 33 e seguite poi dalle 155, 159 e Giulia, hanno rappresentato un simbolo visivo distintivo sulle strade italiane.

L’adozione dell’Alfa Romeo Tonale dalla Polizia di Stato non è solo una mossa strategica per la sicurezza pubblica, ma rappresenta anche un importante riconoscimento per la casa automobilistica di Arese. La presenza di questi veicoli, dalla storica 1900 TI alle moderne Giulia e ora il Tonale, non solo ha rinforzato l’immagine della Polizia, ma ha anche sottolineato l’importanza del costruttore milanese nel panorama automobilistico italiano e internazionale.