Mercedes continuerà a produrre la Classe A anche dopo il 2024

Mercedes-Benz si è mostrata eccessivamente ottimista riguardo alla crescente popolarità dei veicoli elettrici, sostenendo che ibridi e veicoli elettrici avrebbero rappresentato il 50% delle vendite del marchio nel 2025. Un rallentamento del mercato delle auto elettriche ha cambiato i piani del produttore con sede a Stoccarda. il nuovo obiettivo è del 21%. Di conseguenza è stato confermato che la Mercedes Classe A con motore termico continuerà ad essere venduta anche dopo il 2024.

Il suo ciclo di vita è stato prolungato di almeno due anni. La berlina compatta è il punto di ingresso nella gamma Mercedes. La casa tedesca sta già lavorando su una nuova famiglia di vetture compatte, che disporranno anche di motori a combustione interna. I modelli CLA, CLA Shooting Brake, GLA e GLB verranno sostituiti da modelli su una piattaforma MMA di nuova concezione che supporterà sia i propulsori termici che quelli completamente elettrici. Finora, la società non ha annunciato se la Classe A hatchback, la Classe A berlina e la Classe B verranno aggiornati. Tuttavia, è noto che è in arrivo una “piccola” Classe G con questa stessa nuova architettura.

In un documento preparato per gli investitori, la casa automobilistica con sede a Stoccarda ha affermato che sta “prendendo le misure necessarie per diventare completamente elettrico”, ma ha riconosciuto che “i clienti e le condizioni del mercato determineranno il ritmo della trasformazione ”. I cambiamenti nella strategia non solo di Mercedes, ma anche di altri produttori leader, stanno alimentando sempre più le affermazioni secondo cui il divieto dell’UE del 2035 sulla vendita di nuove auto a emissioni potrebbe non entrare effettivamente in vigore.