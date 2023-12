Mercedes conferma la sua presenza al CES 2024

Al CES 2024, Mercedes presenterà un’impressionante vetrina di innovazione tecnologica, promettendo un salto qualitativo nella personalizzazione e nell’intuitività dell’esperienza cliente. L’evento di Las Vegas, il più importante nel settore dell’elettronica di consumo, offre il contesto ideale per svelare le ultime evoluzioni dell’MBUX Virtual Assistant.

L’assistente vocale “Hey Mercedes”, già noto per le sue capacità avanzate, sta per subire una trasformazione radicale. Con l’integrazione di grafiche ad alta risoluzione sviluppate tramite il motore grafico Unity, l’assistente virtuale con intelligenza artificiale (AI) acquisirà una nuova dimensione visiva, rendendo l’interazione con l’utente ancora più naturale ed espressiva. Il Virtual Assistant, che si avvale del sistema operativo in-house MB.OS, rappresenta il fulcro di numerose innovazioni digitali che saranno presentate a gennaio.

Il nuovo sistema punta a ridefinire l’esperienza digitale a bordo

Secondo Ola Källenius, CEO di Mercedes, l’obiettivo è ridefinire l’esperienza digitale dei passeggeri sfruttando l’AI per offrire un’interazione umana con l’assistente MBUX. Caratterizzato da una sensibilità empatica che si adatta allo stile di guida e all’umore dell’utente, il sistema basato su MB.OS è una pietra miliare nel futuro del lusso digitale.

Sempre al Consumer Electronics Show 2024 verrà presentata la Mercedes CLA Concept, basata sulla piattaforma modulare MMA e su MB.OS, fornendo un’anteprima quasi definitiva della futura gamma composta da quattro veicoli. Un altro momento clou sarà la presentazione di un prototipo camuffato del Classe G elettrico, che dovrebbe arrivare sul mercato come Mercedes EQG. Infine, il costruttore tedesco non mancherà di stupire anche nel campo dell’intrattenimento in auto grazie a una partnership inedita.