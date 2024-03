Alfa Romeo 33 Stradale premiata in Francia

L’Automobile Magazine premia Alfa Romeo 33 Stradale per il suo design

La nuova Alfa Romeo 33 Stradale si è aggiudicata il Trofeo Design assegnato quest’anno da Automobile Magazine, confermando il fascino di questa vettura unica nata dalla visione audace. Undici anni separano questo premio da quello ottenuto dall’Alfa Romeo 4C, vincitrice nel 2013 del Trofeo Coup de cœur. L’emozione, sempre presente, è un valore profondo per il marchio del Biscione, che si descrive come “Italiano, Sportivo e Rosso”.

Da più di quarant’anni, gli Automobile Magazine Trophies celebrano i protagonisti e i successi dell’industria automobilistica. Ciò che li rende speciali è il fatto che sono attribuiti congiuntamente dalla redazione e dai lettori/internauti di Automobile Magazine. In ogni delle sei categorie, Design, Innovazione a bordo, Rivelazione sportiva, Passione, Preferiti e Dinamismo commerciale, la redazione di Automobile Magazine seleziona tre candidati e invita i lettori a votare tramite email o sul sito web della rivista. Nella categoria Design, la nuova Alfa Romeo 33 Stradale ha ottenuto una vittoria schiacciante, superando due concept car di marchi internazionali rinomati.

Con questo progetto, Alfa Romeo fa ritorno nel mondo esclusivo delle “fuoriserie”, con una serie limitata di soli 33 esemplari, tutti già venduti. Con lo stesso coraggio e la stessa visione che hanno portato alla creazione del suo illustre predecessore, il team Alfa Romeo ha concepito e realizzato la nuova 33 Stradale con l’obiettivo di creare un’opera d’arte in movimento, che fonde perfettamente bellezza e tecnologia. In questo modo, il marchio offre a un gruppo selezionato di appassionati l’esperienza di guida più emozionante e il fascino eterno di un’icona. Costruita a mano nei laboratori della Carrozzeria Touring Superleggera, la 33 Stradale è stata oggetto di una cura maniacale per ogni dettaglio, garantendo una qualità personalizzata.

Alejandro Mesonero-Romanos, Direttore Design di Alfa Romeo, ha espresso la sua grande soddisfazione per il prestigioso premio conferito alla nuova 33 Stradale dai lettori e dagli internauti di Automobile Magazine, veri appassionati del settore automobilistico. Il progetto 33 Stradale rappresenta il risultato di un mix di coraggio e audacia, ingredienti fondamentali per realizzare i sogni. Questo progetto omaggia anche il capolavoro di Franco Scaglione del 1967, mentre anticipa con audacia le linee dei futuri modelli Alfa Romeo. Il risultato finale riflette il talento dei designer del Centro Stile e le prestigiose tradizioni del design italiano. È un vero manifesto della “bellezza essenziale”, con linee semplici ma eleganti, capaci di suscitare forti emozioni e desiderio.