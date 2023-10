Alfa Romeo 33 Stradale protagonista ad Auto e Moto d’Epoca 2023

Auto e Moto d’Epoca 2023 a Bologna si rivela una vetta di interesse europeo per chi adora il mondo delle quattro e due ruote d’epoca. Una tale piattaforma non poteva passare inosservata ad Alfa Romeo.

La casa automobilistica milanese presenterà la sua nuova Alfa Romeo 33 Stradale, fiore all’occhiello e madrina “ad honorem” dell’ambizioso programma Alfa Romeo Classiche. Questo non è solo un veicolo, ma un simbolo della dedizione del marchio di Stellantis alla sua storica eredità.

Concepita come un vero gioiello su quattro ruote, la 33 Stradale – originariamente nata nel 1967 – è spesso considerata una delle vetture più esteticamente affascinanti mai realizzate. Questa nuova incarnazione, pur rendendo omaggio alla sua progenitrice, svela indizi sul futuro del costruttore milanese. Affidandosi alla maestria artigianale della Carrozzeria Touring Superleggera, sono stati realizzati appena 33 esemplari di questa bellezza, e tutti hanno già trovato un proprietario.

Ogni singola 33 Stradale è un vero e proprio capolavoro, con una personalizzazione senza paragoni. La Bottega, un team altamente qualificato di professionisti del Biscione, ha lavorato a stretto contatto con i fortunati proprietari, co-creando ogni dettaglio fino alla firma sul numero di telaio.

E per sottolineare ulteriormente questa esclusività, ciascuna unità viene accompagnata da una Certificazione di Autenticità, simbolo dell’inalterabile originalità garantita dalla casa madre. Questo servizio, però, non è riservato solo alla nuova Alfa Romeo 33 Stradale. Chiunque possieda un pezzo della storia Alfa Romeo può elevare il valore del suo gioiello attraverso questo certificato.

Come funzione il programma Alfa Romeo Classiche

Il cuore pulsante del programma Alfa Romeo Classiche è una serie di servizi mirati a proteggere e a valorizzare il patrimonio storico del marchio di Arese. Oltre alla Certificazione di Autenticità, ci sono il Certificato d’Origine e il Servizio di Restauro.

Il primo permette di tracciare la storia di ogni Alfa Romeo attraverso il numero di telaio, concludendo con un documento che attesta l’anno di produzione e ogni specifica originale. Il secondo, il Certificato di Autenticità, è il risultato di un’analisi minuziosa, dove ogni dettaglio del veicolo viene esaminato per verificarne l’autenticità. Tale processo rigoroso viene condotto dalle Officine Classiche di Mirafiori o, se richiesto, a domicilio del cliente, oppure presso i centri Stellantis &You di Roma e Palermo.

Infine, il Servizio di Restauro: dalla manutenzione alla ricostruzione completa, il team di esperti Alfa Romeo mette a disposizione la stessa competenza usata per curare la propria collezione storica, garantendo risultati di assoluto pregio. Concludendo, la 40ª edizione di Auto e Moto d’Epoca 2023 si presenta non solo come un tributo al passato, ma come una finestra sul futuro dell’automobilismo, con l’Alfa Romeo 33 Stradale 2024 come sua incontestabile protagonista.