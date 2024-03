Maserati MC20 Cielo: ecco la versione di 7Design

7Design ha realizzato un kit in carbonio per Maserati MC20 Cielo

L’ultima sorprendente interpretazione della Maserati MC20 Cielo viene da 7Design. Il progetto, chiamato Aria Silver Surfer, si fa notare per la sua ispirazione presa dall’aviatica d’epoca, puntando a una sinergia ideale tra carbonio, arte e performance. Nonostante l’estetica possa non piacere a tutti, il body kit in composito di carbonio argentato non passa inosservato.

Il kit in carbonio, chiamato V2 Aria, è dotato di aggiunte importanti come un alettone posteriore dal design originale e delle prese d’aria posteriori a boomerang, realizzati attraverso simulazioni in galleria del vento per garantire non solo un’estetica unica ma anche funzionalità aerodinamica, producendo fino a 409 kg di deportanza a 322 km/h.

Anche se 7Design ha tenuto nascoste le specifiche complete, possiamo notare anche uno splitter anteriore, delle minigonne laterali, un diffusore posteriore e delle alette e degli inserti per prese d’aria sul cofano. C’è anche un impianto di scarico personalizzato che incrementa la potenza del V6 biturbo Nettuno da 3 litri di 28 CV, anche se non è sicuro il suo impiego su questa particolare versione della Maserati MC20 Cielo modificata.

L’opera di 7Design sulla Maserati MC20 Cielo non è solo un omaggio alle performance, ma una reinterpretazione del concetto di design nel mondo automobilistico, dove il confine tra tecnologia, arte e ingegneria si fa sempre più indistinto, rappresentando una fusione tra tradizione e innovazione tipica del marchio modenese.

Con tutte le modifiche apportate dal tuner, l’Aria Silver Surfer cambia le aspettative verso le supercar, mostrando come il tuning di alto livello possa migliorare ancora di più le qualità peculiari di un modello già straordinario come quello del Tridente.