Maserati: ecco chi è il nuovo Chief Marketing Officer

Maserati ha annunciato la nomina di Giovanni Perosino come nuovo Chief Marketing Officer (CMO), secondo quanto riportato dall’azienda giovedì. L’arrivo di Perosino rafforza la squadra di Maserati, portando con sé una vasta esperienza nel settore automobilistico, dove ha ottenuto significativi successi e ha ricoperto ruoli di grande responsabilità.

Il percorso di oltre vent’anni nel settore automobilistico e del lusso globale di Giovanni Perosino sottolinea la sua profonda passione per questo settore, con particolare enfasi sulle auto sportive. La sua esperienza contribuirà senza dubbio alla crescita e allo sviluppo di Maserati nel contesto del lusso automobilistico. La nomina di Giovanni Perosino come nuovo direttore marketing globale (CMO) del brand italiano sottolinea il suo ruolo chiave nel gestire le strategie di marketing e comunicazione per la casa automobilistica. A riportare direttamente a lui sarà l’amministratore delegato della casa automobilistica del Tridente, Davide Grasso.

Davide Grasso ha dato il benvenuto a Giovanni Perosino nella “famiglia Maserati” e ha espresso fiducia nella sua solida esperienza nel settore automobilistico, considerandola un prezioso contributo per raggiungere gli obiettivi strategici e storici del marchio in questo momento rilevante. Perosino ha commentato che la sua nuova sfida come Chief Marketing Officer (CMO) di Maserati, marchio leader nel mondo delle auto più esclusive “Made in Italy”, rappresenta un’opportunità emozionante e stimolante.