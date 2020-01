FCA al CES di Las Vegas con il concept Airflow Vision

Il prototipo si affianca all’anteprima USA della Fiat 120 nella manifestazione dove sarà annunciato il futuro elettrificato di Jeep

Ormai i saloni dell’automobile in senso stretto non ricevono più le stesse attenzioni del passato e, complice la tanta tecnologia presente nelle vetture moderne, eventi come il CES di Las Vegas rappresentano delle vetrine ideali per i grandi gruppi dell’automotive come FCA.

Un nuovo concept e il debutto della Fiat 120 in USA

Infatti, in questo contesto è previsto un stand di ben 550 metri quadrati in cui verranno svelati il concept Airflow Vision, la Fiat 120, che per la prima volta farà la sua apparizione in America, e inoltre l’evento fornirà l’occasione giusta per parlare del futuro elettrificato di Jeep.

Il concept Airflow Vision richiama nel nome una Chrysler commercializzata negli anni trenta, ma sulla carrozzeria non ci sono marchi che possano identificarlo. Esteticamente si caratterizza per i passaruota che si uniscono alle ruote in una particolare soluzione di continuità. Ma le caratteristiche più intriganti di quest’auto che nasce sulla base della Chrysler Pacifica plug-in riguardano l’abitacolo con un sistema d’infotainment decisamente più evoluto a livello di personalizzazione dell’attuale UConnect. Inoltre, l’interno di questo concept presenta degli schermi che consentono ad ogni passeggero di visionare le informazioni dell’auto e vede la possibilità per ogni occupante di gestire l’illuminazione ambientale della sua zona.

Il futuro elettrificato di Jeep

Per le Jeep invece tutto sarà orientato all’imminente elettrificazione visto che già durante l’anno arriveranno modelli del brand americano elettrificati, identificati dalla sigla 4xe, prima che tutta la gamma diventi elettrificata entro il 2022. Per avere un assaggio di come sarà l’esperienza di guida su queste auto ci sarà la possibilità di sperimentare attraverso la realtà virtuale cosa vuol dire essere a bordo della Wrangler del futuro durante la marcia sullo sterrato.