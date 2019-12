Gruppo FCA: debutta Heritage Parts, la nuova linea di ricambi per vetture classiche

FCA Heritage e Mopar danno vita ad una nuova linea di ricambi inaugurata con la vendita dei paraurti della leggendaria Lancia Delta HF Integrale.

FCA Heritage, divisione che si occupa delle auto storiche appartenenti ai brand italiani del Gruppo Fiat Chrysler Automobiles (Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth) e Mopar (Motor Parts), produttore di ricambi originali e parti speciali dei modelli FCA, hanno presentato un importante progetto condiviso che ha come obbiettivo quello di riportare alla luce i ricambi originali per vetture d’epoca.

Da questo progetto nasce l’inedito catalogo di Heritage Parts che vanta tra i suoi primi prodotti i paraurti della leggendaria Lancia Delta HF Integrale. Questa nuova linea di ricambi per vetture classiche nata dalla collaborazione tra FCA Heritage e Mopar parte quindi dalla realizzazione di componenti di ricambi dedicati ai modelli più iconici che hanno caratterizzato la storia del settore automotive italiano. Non è stato infatti un caso che questa nuova linea sia stata inaugurata dai paraurti anteriore e posteriore della Lancia Delta HF Integrale e della Lancia Delta HF Integrale Evoluzione, due versioni di un modello immortale, capace di vincere tutto il possibile nella storia dei rally ed in grado di rapire il cuore degli appassionati di automobili.

I ricambi in questione vengono prodotti partendo dagli stampi originali che risultano custoditi gelosamente dal dipartimento FCA Manufacturing. Questi stampi permettono di dare nuova vita ai ricambi del mitico “Deltone” successivamente alle dovute operazioni di ripristino realizzate nello stabilimento FCA di Grugliasco. In particolare, i paraurti sono forniti non primerizzati in quanto i materiali non richiedono l’operazione di flammatura, mentre la sabbiatura, che precede verniciatura, deve essere effettuata a cura del cliente.

I ricambi originali realizzati da Mopar e FCA Heritage garantiscono un montaggio a regola d’arte dei ricambi, consentendo di conseguenza alle vetture che montano queste componenti omologate di circolare tranquillamente su strada nel pieno rispetto delle regole. Il debutto di della nuova linea “Heritage Parts” è un regalo inestimabile a tutti i collezionisti e agli amanti delle auto intramontabili. I paraurti della Lancia Delta HF Integrale possono essere facilmente ordinati presso la Rete Autorizzata FCA oppure collegandosi al Mopar Store a partire dal prossimo 9 dicembre.

Prezzi di listino

Lancia Delta HF Integrale, paraurti anteriore (p/n 82445937), 1.300 euro + IVA,

Lancia Delta HF Integrale, paraurti posteriore (p/n 82445936), 1.150 euro + IVA,

Lancia Delta HF Integrale Evoluzione, paraurti anteriore (p/n 176978599), 1.300 euro + IVA,

Lancia Delta HF Integrale Evoluzione, paraurti posteriore (p/n 176971999), 1.150 euro + IVA.

