Toyota Aygo X: l’erede non sarà elettrica

Toyota Aygo X: per il momento non ci sarà nessuna versione elettrica a causa dei costi troppo elevati

Attualmente, Toyota non ha progetti immediati per introdurre un’auto elettrica di dimensioni ridotte ed economica, principalmente a causa dell’elevato costo dei materiali delle batterie. Ciò rende poco probabile la realizzazione di una Toyota Aygo X elettrica nel prossimo futuro. Quando è stato chiesto il motivo per cui Toyota non abbia intenzione di entrare in questo settore, o persino nel crescente segmento dei veicoli elettrici low cost, il capo dello sviluppo prodotto del marchio, Andrea Carlucci, ha spiegato che attualmente i costi sono troppo elevati e che è necessario un “cambiamento sostanziale nel costo delle batterie” prima che la produzione su larga scala di una supermini elettrica possa essere redditizia.

Toyota Aygo X: per il momento non ci sarà nessuna versione elettrica

Di conseguenza, Toyota non ha attualmente intenzione di introdurre una versione completamente elettrica di Toyota Aygo X, “a meno che non avvengano cambiamenti radicali sul mercato, il che significa che se vuoi restare competitivo devi adeguarti“. Tuttavia, Carlucci ha precisato che Toyota non sta concentrando la sua attenzione esclusivamente sul mercato dei SUV. Ha dichiarato: “Abbiamo modelli come Yaris, che per noi rappresentano la firma del marchio in Europa, più di qualsiasi altra auto”, facendo riferimento ai piani per sostituire direttamente la berlina più venduta con un veicolo elettrico in futuro. Da questo punto di vista dunque la casa automobilistica giapponese sembra andare controcorrente.

Ricordiamo infatti che sono tante le case automobilistiche che hanno lanciato o stanno per farlo auto elettriche low cost. Basta ricordare la Citroen e-C3 e la nuova Fiat Panda per quanto riguarda il gruppo Stellantis. Ma anche Volkswagen e Renault sembrano decise a lanciare in futuro auto elettriche sotto i 20 mila euro.