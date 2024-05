Una strana vettura caricata su un rimorchio a Ponte Milvio? Niente di tutto ciò. Quello a cui hanno assistito molti passanti a Roma non era altro che l’arrivo nella Capitale del rivoluzionario Tesla Cybertruck, il pick-up elettrico dal design futuristico e costruito in lega di acciaio inossidabile per una presentazione che durerà cinque giorni in diverse location. Questo evento rappresenta il debutto della nuova vettura di Elon Musk a Roma, con tappe che includono gli Internazionali di tennis.

Il programma promozionale del Tesla Cybertruck

Le presentazioni del Tesla Cybertruck si svolgeranno il 16 maggio allo Chalet del Laghetto dell’Eur, il 17 maggio presso House of Motor1 a Via del Fornetto, il 18 maggio al Coconut Bar e il 19 maggio al Tesla Center. Questi eventi fanno parte di un tour in Italia che ha l’obiettivo di valutare il mercato per un possibile (anche se improbabile) lancio nel continente europeo.

Il tour italiano del Cybertruck ha toccato diverse città: è stato presente al Motor Valley Fest di Modena il 4 e 5 maggio, esposto a Padova il 6 maggio, a Verona il 7 e l’8, e a Firenze dal 10 al 13 maggio. Dopo Roma, il tour si concluderà a Milano dal 21 al 25 maggio.

L’Europa intera è coinvolta nel tour promozionale, con tappe anche a Londra, Manchester, Berlino, Amburgo, Madrid, Barcellona, Budapest, Varsavia, Parigi, Vienna, Praga, Lisbona, Istanbul, Amsterdam, Oslo, Copenhagen e Stoccolma. Nonostante questa vasta campagna, è quasi certo che il Cybertruck non sarà commercializzato nell’Unione Europea.

Lo vedremo mai in Europa?

Gli ostacoli all’omologazione sono significativi: la costruzione in lega di acciaio e altre specifiche tecniche rappresentano sfide difficili da superare. Inoltre, le previsioni di vendita sono limitate a causa della tipologia del veicolo, delle sue dimensioni imponenti e del prezzo elevato, che negli Stati Uniti parte da 90.000 dollari.

Questa campagna promozionale è quindi destinata a rimanere un’esibizione spettacolare, attirando curiosi e appassionati, ma difficilmente porterà a una reale introduzione del Cybertruck nei mercati europei.