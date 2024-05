Morgan Motor Company e Pininfarina insieme per una celebrazione del design e dell’artigianato automobilistico in soli 50 esemplari

Morgan Motor Company e Pininfarina S.p.A. hanno annunciato la loro prima “creatura”, la Morgan Midsummer, una celebrazione del coachbuilding da parte di due dei carrozzieri più longevi e rispettati al mondo. Questa speciale edizione limitata a soli 50 esemplari rappresenta la visione comune delle due aziende, reinterpretando e celebrando l’iconica silhouette Morgan attraverso una collaborazione straordinaria.

Un omaggio all’epoca d’oro del design europeo

Midsummer rende omaggio al periodo d’oro del design europeo delle barchette. Questo progetto speciale della Morgan dimostra la flessibilità del design dell’azienda e mette in luce l’abilità degli artigiani che modellano a mano ogni elemento della carrozzeria. Basata sull’ultima piattaforma Morgan CX-Generation Bonded Aluminium, Midsummer è equipaggiata con un motore turbo a sei cilindri e un cambio automatico a otto velocità.

Nascita della collaborazione

La collaborazione tra Morgan e Pininfarina è nata dal desiderio di Morgan di creare macchine speciali in serie limitata, basate sulla piattaforma in alluminio CX-Generation. Una conversazione casuale tra colleghi delle due aziende ha dato il via a questa collaborazione, culminando nel progetto Midsummer. Il design di Midsummer è il risultato di un’intensa collaborazione, con innumerevoli ore dedicate all’esplorazione delle filosofie e della storia di ciascuna azienda.

Design e artigianato della Midummer

Midsummer presenta un design a barchetta che esalta le qualità distintive delle auto Morgan, come l’esposizione agli elementi e il legame con l’ambiente circostante. Dai materiali di alta qualità al carattere viscerale della guida, Midsummer offre un’esperienza sensoriale unica. Le proporzioni delicate ma esagerate ricordano i modelli iconici di Pininfarina e evocano un’epoca di design automobilistico della fine degli anni ’30 e dell’inizio degli anni ’40.

Dettagli tecnici e innovazioni

La parte anteriore di Midsummer presenta nuovi gruppi ottici Morgan rifiniti con inserti argentati e una griglia a ferro di cavallo con una forma a mezzaluna nella parte superiore. Le ruote forgiate da 19 pollici, dal peso di soli 10 kg, sono state progettate esclusivamente per Midsummer, con pneumatici Michelin Pilot Sport 5 che offrono un profilo maggiorato per un’estetica più d’epoca. I brancardi inferiori in acciaio inossidabile, formati a mano, conferiscono un senso di volume e integrano il veicolo con l’ambiente circostante.

Caratteristiche uniche per la Midsummer

Midsummer introduce una linea di spalla al profilo laterale, resa possibile dall’introduzione di strutture in legno a vista, ispirate alle applicazioni marine. Il legno di teak utilizzato, lavorato con meticolosa attenzione ai dettagli, è stato selezionato per la sua alta qualità e resistenza. Ogni veicolo presenta nove sezioni di teak lavorate singolarmente, con ogni strato di massimo 0,6 mm di spessore, richiedendo oltre 30 ore di lavoro per essere completate.

Un’esperienza di guida unica

Dal punto di vista dinamico, Midsummer continua l’esperienza di guida grezza e viscerale tipica delle auto sportive Morgan. Con un peso a secco di soli 1.000 kg e ammortizzatori Nitron regolabili, Midsummer garantisce agli occupanti di essere tutt’uno con l’ambiente circostante. I quadranti analogici, realizzati a mano nel Regno Unito, e un volante ridisegnato con un solido centro in alluminio forgiato, completano l’esperienza di guida.

Produzione, prezzi e debutto

Verranno prodotte solo 50 Midsummer, tutte vendute durante esclusive sessioni di anteprima. Ogni acquirente beneficerà di una consulenza individuale con i designer Morgan per personalizzare la propria Midsummer, garantendo che ogni esemplare sia un pezzo unico. La produzione inizierà nel 2024, 115° anniversario della Morgan, e si concluderà nel 2025. Il primo debutto pubblico di Midsummer è previsto per il Goodwood Festival of Speed del 2024, che si terrà a luglio.

Per quanto riguarda i prezzi si parla di una cifra compresa tra i 152.000 e i 190.000 dollari sebbene non sono stati resi noti ufficialmente. La produzione inizierà quest’anno e terminerà nel 2025.

Dichiarazioni dei leader

Massimo Fumarola, CEO della Morgan Motor Company, ha dichiarato: “Siamo incredibilmente orgogliosi di presentare Midsummer, un progetto speciale a serie limitata che celebra due secoli di coachbuilding e rappresenta l’incarnazione dei valori fondamentali della Morgan e l’apice delle capacità artigianali della sua talentuosa forza lavoro.”

Giuseppe Bonollo, SVP Sales & Marketing di Pininfarina, ha aggiunto: “Insieme alla Morgan, siamo molto orgogliosi di essere alla guida del movimento dei carrozzieri. Questa straordinaria collaborazione unisce i 115 anni di filosofia della Morgan nella costruzione di carrozzerie con i quasi 95 anni di tradizione di Pininfarina nel disegnare e realizzare veicoli su misura. L’eredità già unica delle due case automobilistiche, messa insieme, produce un risultato senza precedenti nel nostro settore.“