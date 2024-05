Renault E-Tech Rafale 4×4 300CV by Alpine è l’ultima creatura della Casa francese, che promette prestazioni da urlo in salsa plug-in

Renault Rafale E-Tech 4×4 da 300 CV, è l’ultima nata della casa francese e promette molto bene. Il nuovo propulsore ibrido plug-in, che racchiude tutta la passione e l’esperienza del marchio, offre il meglio dei due mondi, quello elettrico e quello a combustione interna, con una preferenza per la guida elettrica di tutti i giorni.

Renault Rafale E-Tech 4×4 300 CV ha più di un semplice propulsore ad alte prestazioni. È un veicolo al passo con i tempi, ultra-efficiente, con un’autonomia fino a 1.000 km. Con l’aggiunta del motore elettrico all’asse posteriore, questa ammiraglia a ruote alteottiene un assetto a quattro ruote motrici permanentemente attivo. Dotato delle migliori caratteristiche tecnologiche e dei migliori sistemi di sicurezza, il Rafale E-Tech 4×4 300 CV ottimizza anche la trazione e la tenuta di strada in ogni circostanza.

Versione Alpine

La versione Atelier Alpine spinge ancora più in là i confini dell’eccellenza in termini di puro piacere di guida, con il supporto degli esperti del marchio Alpine. Con un telaio messo a punto dagli ingegneri di Alpine Cars e un intelligente sistema di sospensioni attive, Renault Rafale E-Tech 4×4 300 CV è costruita per offrire una maneggevolezza e un piacere di guida eccezionali.

Il gruppo propulsore di Renault E-Tech Rafale 4×4

Il gruppo propulsore della Renault E-Tech Rafale 4×4 300 CV si basa sul gruppo ibrido E-Tech da 200 CV, con l’aggiunta di un motore elettrico sull’asse posteriore e di una batteria ricaricabile con una notevole capacità di 22 kWh. Ciò consente alla Rafale un’autonomia fino a 100 chilometri in modalità completamente elettrica (WLTP).

Gestito dalla tecnologia E-Tech, il motore a combustione lavora con i tre motori elettrici e la batteria per fornire una potenza totale di 300 CV. La gestione dell’energia è costantemente ottimizzata per ottenere un rapporto prestazioni/efficienza all’altezza dei migliori. Il Rafale E-Tech 4×4 300 CV offre un consumo combinato WLTP di 0,7 l/100 km e 5,8 l/100 km anche a batteria scarica, grazie all’efficienza del motore a combustione e all’elevata capacità della batteria (omologazione WLTP in corso).

Renault E-Tech Rafale, plug-in di razza

Sotto il cofano, il motore a 3 cilindri da 1,2 litri è dotato di un nuovo turbocompressore che aumenta la potenza a 110 kW o 150 CV (rispetto ai 96 kW o 130 CV della versione E-Tech 200 CV) e la coppia a 230 Nm (rispetto ai 205 Nm). Il cambio multimodale senza frizione tiene conto di questi cambiamenti. Il motore a combustione è abbinato a tre motori elettrici (due principali e uno secondario) con una potenza totale di 300 CV:

il motore elettrico principale sull’asse anteriore, che sviluppa 50 kW (70 CV) e 205 Nm di coppia;

il secondo motore elettrico principale, collegato permanentemente all’asse posteriore, che sviluppa 100 kW (136 CV) e 195 Nm di coppia;

il motore elettrico secondario HSG (High-voltage Starter Generator) che sviluppa 25 kW (34 CV) e 50 Nm di coppia.

Per un’esperienza di guida dinamica, il motore e i motori lavorano insieme per liberare tutto il potenziale del veicolo, con i seguenti livelli di prestazioni:

da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi (rispetto agli 8,9 secondi dell’ibrido E-Tech da 200 CV).

I due motori principali sono alimentati da una batteria agli ioni di litio da 22 kWh/400 V per la guida elettrica. Il motore elettrico secondario HSG (High-voltage Starter Generator) avvia il motore a combustione interna, controlla i cambi di marcia tramite il cambio automatico e contribuisce alla ricarica della batteria. Per una potenza di carica massima di 7,4 kW (32A), una ricarica completa della batteria richiede:

2 ore e 10 minuti per una ricarica da 0 a 80%;

2 ore e 55 minuti per una ricarica da 0 a 100%.

Altre doti dinamiche

Il Rafale E-Tech 4×4 300 CV Atelier Alpine si differenzia dalla versione Esprit Alpine per l’innovativo sistema di sospensioni intelligenti autoregolanti, con una telecamera posta nella parte superiore del parabrezza. Questo sistema, denominato “sospensioni attive con telecamera predittiva”, regola continuamente lo smorzamento, ad esempio in caso di dossi o di ostacoli sulla strada da percorrere.

Specifico per la versione Rafale Atelier Alpine, un menu “Chassis Control” sullo schermo multimediale consente al conducente di regolare le impostazioni del 4Control Advanced, il profilo di smorzamento e gli angoli di sterzata posteriori in tre modi:

Comfort , per i viaggi di tutti i giorni, in particolare in città;

, per i viaggi di tutti i giorni, in particolare in città; Dynamic , per un compromesso tra agilità e curve;

, per un compromesso tra agilità e curve; Sport, per la maneggevolezza e il piacere di guida.

Queste impostazioni di controllo dell’agilità sono disponibili in tutte le modalità di guida (Eco, Comfort, Sport e MySense), a eccezione della modalità Neve.