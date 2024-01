Nuova Fiat Panda: ecco quando avremo le prime anticipazioni

La nuova Fiat Panda è ormai prossima al debutto. L’11 luglio 2024 è prevista la sua presentazione ufficiale, ma è probabile che prima di quella data inizieranno a circolare le prime immagini non ufficiali. Si dice che già all’inizio della prossima primavera potremmo ottenere una piccola anteprima che ci darà un’idea di come sarà effettivamente questo nuovo modello, del quale, comunque, abbiamo già molte informazioni.

In primavera le prime anticipazioni sulla nuova Fiat Panda il cui debutto dovrebbe avvenire a luglio

La nuova Fiat Panda, come anticipato da Olivier François, il capo di Fiat, sarà un crossover di segmento B con una lunghezza di circa 4 metri, condividendo diversi elementi di design con il concept Fiat Centoventi. Utilizzerà la piattaforma Smart Car e sarà dotata di batterie LFP. Questo si tradurrà in un prezzo competitivo per la versione elettrica dell’auto, con un costo previsto intorno ai 21.000 euro come prezzo base al netto degli incentivi. Questo prezzo sarebbe inferiore persino a quello della Citroen E-C3 presentata a ottobre. Tuttavia, al momento si tratta solo di voci non ufficiali, quindi si attendono conferme da Fiat, le quali probabilmente arriveranno solo con la presentazione ufficiale del veicolo, presumibilmente nel prossimo mese di luglio.

La nuova Fiat Panda sarà prodotta a Kragujevac in Serbia, e coesisterà nella gamma della casa automobilistica italiana con l’attuale versione, che continuerà a essere fabbricata a Pomigliano almeno fino alla fine del 2026. Secondo alcune voci, non ancora confermate, l’attuale versione potrebbe cambiare nome con l’arrivo della nuova generazione, diventando la “Pandina”. Tuttavia, la nuova Panda sarà una vettura globale, prodotta anche a Kenitra in Marocco, per il Nord Africa e il Medio Oriente e a Betim in Brasile, per tutto il Sud America, dove potrebbe avere un nome diverso. Si è parlato di possibili nomi come la nuova Fiat Argo o la nuova Fiat Uno. Dettagli come questo diventeranno chiari nei prossimi mesi.