Nuova Citroën e-C3 sarà presentata domani [VIDEO TEASER]

La nuova Citroën e-C3 sarà presentato ufficialmente domani, martedì 17 ottobre. Questa notizia è stata confermata direttamente dalla casa automobilistica francese, ribadendo l’importanza cruciale di questo lancio. Autocar aveva anticipato a giugno che la nuova e-C3 avrebbe avuto un prezzo di partenza inferiore ai 25.000 € in Europa. Questo prezzo renderebbe la vettura tra le auto elettriche più economiche disponibili in Italia.

Dal. Di vista tecnico, il costruttore francese ha anticipato che il suo nuovo EV avrà un’autonomia superiore ai 300 km, pur non fornendo ulteriori dettagli. Questa sarà completamente equipaggiata, vantando dettagli come climatizzatore e alzacristalli elettrici. Alla base ci sarà una piattaforma progettata appositamente per i BEV.

Potrebbe prendere in prestito alcune caratteristiche dalla Oli

In termini di design, la nuova Citroën e-C3 non tradirà le origini: manterrà le dimensioni del precedente modello con motore a combustione interna, rafforzando la sua affinità con la C3 lanciata lo scorso anno in India e America Latina. Un recente video teaser pubblicato su Twitter ha mostrato un design influenzato dal concept Oli.

Thierry Koskas, CEO di Citroën e responsabile vendite e marketing di Stellantis, ha sottolineato la strategia del brand francese per la e-C3 2024. Sarà offerta in una gamma semplificata di tre allestimenti, ognuno dei quali avrà al massimo cinque opzioni. Koskas ritiene che questa scelta semplificata faciliti la decisione dei potenziali acquirenti, spesso sopraffatti dalla complessità delle offerte, e ottimizzi la produzione nello stabilimento Citroën in Slovacchia.