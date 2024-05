Ineos Grenadier celebra i 100 anni di Belstaff

INEOS Automotive ha lanciato la sua prima edizione limitata, la Grenadier 1924, per celebrare i primi 100 anni dell’iconico marchio di abbigliamento Belstaff. Disponibili a livello globale dal 26 giugno 2024, saranno prodotti solo 1.924 veicoli, ognuno dei quali porterà un numero di produzione unico e il distintivo del centenario Belstaff.

La collaborazione tra Ineos e Belstaff

Fin dal suo lancio, il Grenadier ha collaborato con il marchio Belstaff offrendo due pacchetti di caratteristiche basate sulle iconiche giacche Belstaff: il Trialmaster e il Fieldmaster, ma questa edizione limitata prende ulteriori spunti di stile dal marchio di abbigliamento. La Grenadier 1924 sarà immediatamente identificabile per la sua audace palette di colori a contrasto Magic Mushroom e Inky Black, per gli esclusivi cerchi in lega bicolore neri lucidi con taglio a diamante da 17 pollici e per la griglia nera decromata con skid plate anteriori e posteriori in grigio scuro.

Basata sull’ammiraglia Fieldmaster, la Grenadier 1924 presenta una finitura verde scuro su cruscotto, pila centrale, console a padiglione, interruttori e pannelli delle porte, oltre a finiture in pelle nera sellata su volante, impugnatura del freno a mano e maniglia del passeggero, completate da un rivestimento grigio scuro per il capo.

Lynn Calder, CEO di INEOS Automotive, commenta: “Lo stile che dura da un secolo merita di essere celebrato e la Grenadier 1924 è sia bella che sicura da guidare. Belstaff è stata scelta da generazioni di motociclisti, sportivi e trend setter, quindi sappiamo di essere in buona compagnia“.

Il gruppo britannico

Entrambe facenti parte del portafoglio INEOS, Belstaff e INEOS Automotive condividono la stessa filosofia di produzione di prodotti autentici e di alta qualità, progettati e costruiti per durare nel tempo. Il Grenadier 1924 sarà presentato per la prima volta al pubblico in occasione di un evento per il centenario che si terrà dal 24 al 28 maggio a Stoke-on-Trent, la città in cui Belstaff è nata. All’interno di una delle famose fabbriche di ceramica della città, Belstaff presenterà un’esperienza coinvolgente del marchio, con un’esposizione di pezzi rari provenienti da tutto il mondo. Il fine settimana comprenderà anche conferenze, proiezioni e workshop e sarà aperto al pubblico, oltre che agli ospiti VIP invitati, ai collezionisti e ai membri della comunità Belstaff, passata e presente.