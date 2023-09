Ineos Grenadier: partita la produzione della versione nordamericana [FOTO]

L’Ineos Grenadier fa il suo ingresso nel mercato nordamericano, testimoniando una volta di più la capacità del marchio britannico di saper anticipare le tendenze del settore automobilistico.

Dallo stabilimento di Hambach (Francia), Ineos Automotive ha iniziato le spedizioni dei primi esemplari del Grenadier destinati al Nord America. Il modello top di gamma, il Belstaff Fieldmaster Edition in tonalità Scottish White, ha superato brillantemente i controlli del nuovo centro di controllo qualità solo ieri.

Il Nord America non è un mercato qualsiasi per la casa automobilistica britannica. Infatti, con più di 7000 ordini già ricevuti, gli Stati Uniti si confermano come il fulcro commerciale dell’azienda. Le consegne ai clienti inizieranno a novembre per gli USA e a gennaio 2024 per il Canada.

Ma quali sono le radici di tale successo? Tutto è iniziato dall’acquisizione, nel gennaio 2021, dello stabilimento di Hambach da Mercedes. Un investimento che ha visto il produttore britannico riversare oltre 50 milioni di euro nella modernizzazione delle linee di produzione, includendo un reparto verniciatura semiautomatizzato, uno di carrozzeria automatizzato e un avanzato centro di controllo qualità.

Il commento di Calder e Clark

Lynn Calder, CEO di Ineos Automotive, ha detto: “Questo è un momento importante per noi, soprattutto per la produzione ad Hambach. Abbiamo incrementato la produzione negli ultimi sei mesi per soddisfare la domanda, senza mai compromettere gli altissimi standard qualitativi. L’Ineos Grenadier è, senza dubbio, un veicolo nato per dominare il mondo”.

La presenza del marchio britannico si estende ben oltre l’Europa. Con un quartier generale situato a Raleigh (Carolina del Nord), il team nordamericano è pronto a rivelare una selezione esclusiva di concessionari.

Greg Clark, Executive Vice President Americas di Ineos Automotive, ha ribadito: “La scelta dei concessionari è stata meticolosa e sono entusiasta di presentarli al pubblico. Il Grenadier Station Wagon sta per arrivare”.

Ma cos’ha di speciale l’Ineos Grenadier? Questo veicolo vanta un potente motore BMW a sei cilindri da 3 litri, adattato perfettamente alle esigenze del modello. La sua versatilità è elevata: un portellone 70:30, barre al tetto, pre-cablaggio per accessori e design interno che bilancia l’innovazione con la praticità.