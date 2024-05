Skoda Octavia, la best-seller si rinnova

Skoda Octavia si rinnova con un nuovo look esterno, con nuove dotazioni interne e aggiunge più sicurezza ed efficienza

Skoda Auto ha aggiornato le versioni hatchback e station wagon dell’iconica Skoda Octavia. Con oltre 7 milioni di unità vendute, è di gran lunga il modello più venduto del marchio. La sua quarta generazione ha ora un look rinnovato che include una griglia rivista e nuovi fari a LED Matrix di seconda generazione. Inoltre, è aumentata la percentuale di materiali sostenibili negli interni.

Per un’esperienza in auto ancora più avanzata, il chatbot ChatGPT, dotato di intelligenza artificiale, sarà integrato nell’assistente vocale Laura. Ulteriori sistemi di sicurezza e assistenza migliorano la sicurezza attiva e passiva e una nuova struttura della gamma offre ulteriori opzioni di personalizzazione.

I punti salienti del rinnovamento di Skoda Octavia

Il refresh della quarta generazione della Skoda Octavia comprende un nuovo design con paraurti anteriore e posteriore rinnovati e una griglia aggiornata. Nuovi sono anche i fari a LED Matrix di seconda generazione, le luci posteriori a LED con indicatori di direzione animati e il nuovo design dei cerchi in lega. La nuova struttura della gamma comprende quattro livelli di allestimento – SE Technology, SE L, Sportline e vRS – e offre sette selezioni di design per gli interni.

Oltre a materiali nuovi e sostenibili per i sedili, la plancia e i pannelli delle portiere, arriva un Digital Display da 13 pollici di serie su alcune varianti di modello. Il noto Virtual Cockpit da 10,25 pollici con funzionalità migliorate sarà di serie a partire dal modello di ingresso e potrà essere completato dall’head-up display opzionale. Il quadro strumenti digitale presenta una grafica rinnovata, così come il display dell’infotainment.

Per la prima volta sulla Octavia è presente un display da 13 pollici per l’infotainment. L’Octavia aggiornata è ora dotata anche di ricarica wireless con ricarica e ventilazione più potenti da 15 watt e di quattro porte USB-C a ricarica rapida con una potenza di 45 watt. L’apprezzata porta USB-C da 15 watt sul retro dello specchietto retrovisore interno è di serie a partire dal livello di allestimento SE Technology.

Il chatbot ChatGPT basato sull’intelligenza artificiale sarà poi integrato di serie nell’assistente vocale Laura, introducendo una serie di nuove funzionalità che vanno ben oltre i precedenti comandi vocali. Anche l’Intelligent Park Assist e il Remote Park Assist faranno il loro debutto sulla Octavia in un secondo momento.

Motori e sicurezza

La gamma di motorizzazioni di Skoda Octavia comprende due motori a benzina 1.5 TSI, ciascuno disponibile anche con tecnologia mild-hybrid, un motore a benzina 2.0 TSI potenziato e due diesel 2.0 TDI. Le potenze variano da 116 CV (85 kW) a 265 CV (195 kW). Inoltre, Skoda Auto ha ulteriormente ampliato la sua gamma completa di funzioni di sicurezza attiva e passiva: il nuovo Attention and Drowsiness Assist utilizza ora un’ampia gamma di dati e parametri per valutare il comportamento del conducente. Inoltre, l’Octavia è dotata di un massimo di 10 airbag.

La soddisfazione degli uomini di Skoda

Klaus Zellmer, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Skoda Auto, afferma: “I nostri clienti si aspettano giustamente molto dalla Octavia e questo aggiornamento porta il nostro modello più venduto a un livello superiore. Innovazioni come il sistema di infotainment completamente ridisegnato, i nuovi sistemi di assistenza alla sicurezza, il maggiore uso di materiali sostenibili e i fari più potenti la rendono ancora più adatta agli esploratori di tutti i giorni. Sono certo che la nostra ultima Octavia sorprenderà e delizierà i suoi conducenti e passeggeri, confermandosi come la nostra auto più popolare”.

Martin Jahn, Membro del Consiglio di Amministrazione di Škoda Auto per le vendite e il marketing, afferma: “L’Octavia è la spina dorsale del marchio Škoda. Dopo quattro generazioni moderne e oltre 7,15 milioni di unità vendute, la rinnovata Octavia continuerà questa storia di successo. Con un frontale raffinato, nuovi sistemi di assistenza e un infotainment all’avanguardia, che include per la prima volta un display centrale da 13 pollici, la nostra bestseller aggiornata è destinata a mantenere la sua posizione di uno dei modelli di maggior successo in Europa. Sono convinto che continuerà a stupire gli esploratori di tutti i giorni, grazie alla sua versatilità, al design accattivante e all’eccellente rapporto qualità-prezzo“.