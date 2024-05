Cupra Born VZ rappresenta l’avanguardia dell’elettrificazione e delle prestazioni. Questo nuovo modello del marchio spagnolo è una versione potenziata di Cupra Born, con l’intento di ispirare il mondo automobilistico da Barcellona. Il nome VZ, acronimo di “Veloz” in spagnolo, significa “veloce”, e riflette perfettamente le caratteristiche di questa vettura.

Potenza e prestazioni di Cupra Born VZ

Cupra Born VZ offre una potenza impressionante di 240 kW (326 CV) e una coppia di 545 Nm. Questi valori, ottenuti grazie a una geometria delle sospensioni ottimizzata, a uno sterzo sportivo e a prestazioni di frenata avanzate, garantiscono una dinamica di guida eccezionale. Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,6 secondi e una velocità massima limitata a 200 km/h, Born VZ supera di gran lunga le precedenti versioni e-Boost.

Tecnologie avanzate

La propulsione elettrica di Cupra Born VZ è supportata da una batteria ottimizzata con una capacità netta di 79 kWh, che permette un’autonomia fino a 599 km. La ricarica può essere effettuata comodamente a casa con un sistema AC da 11 kW o presso stazioni di ricarica rapide DC da 185 kW, raggiungendo l’80% della carica in meno di 30 minuti.

Design e comfort

L’estetica di Cupra Born VZ è impreziosita da nuove colorazioni esclusive, Dark Forest e Midnight Black, e da cerchi in lega da 20” con tecnologie avanzate come inserti in rame 3D e lavorazione forgiata. Gli interni sono altrettanto curati, con sedili sportivi avvolgenti realizzati in materiali sostenibili come il tessuto riciclato SEAQUAL YARN e DINAMICA. Inoltre, la tecnologia in fibra di lino utilizzata nei sedili CUP Bucket rappresenta un passo avanti nella sostenibilità, riducendo il peso e l’uso di plastica.

Dinamica di guida superiore

CUPRA Born VZ è dotata di sospensioni sportive DCC, un sistema di sterzo avanzato e un impianto frenante migliorato, garantendo una guida dinamica e reattiva. Le nuove molle e ammortizzatori posteriori, insieme alle barre antirollio aggiornate, assicurano un controllo ottimale del veicolo. Anche lo sterzo è stato migliorato con nuovi hardware e software per un’esperienza di guida ancora più sportiva.

Tecnologia e connettività

L’infotainment di Cupra Born VZ è all’avanguardia, con un display touchscreen da 12,9” e un nuovo sistema audio sviluppato in collaborazione con Sennheiser. La tecnologia Smart Light fornisce indicazioni visive al conducente e agli occupanti, migliorando la sicurezza e l’intuitività. I sistemi di assistenza alla guida, come il Connected Travel Assist, il Remote Park Assist e il Top View camera, offrono supporto avanzato per una guida e un parcheggio più facili e sicuri.

Sicurezza e sostenibilità

Completano gli ADAS altri sistemi di sicurezza attiva tra cui il Side Assist, il Front Light Assist e il Traffic Sign Recognition. La produzione del veicolo segue rigorosi standard ambientali, utilizzando energia da fonti rinnovabili e compensando le emissioni rimanenti. Questo approccio sostenibile è un pilastro del marchio Cupra, che continua a bilanciare l’innovazione tecnologica con la responsabilità ambientale.

Disponibilità di Cupra Born VZ

Born VZ sarà disponibile sul mercato italiano a partire dal terzo trimestre del 2024, offrendo una combinazione ineguagliabile di prestazioni elettriche, design raffinato e sostenibilità. Con la sua potenza e le tecnologie avanzate, Born VZ ridefinisce il concetto di auto elettrica sportiva, promettendo un’esperienza di guida eccezionale e responsabile.