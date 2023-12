Toyota: Alberto Santilli sarà il nuovo amministratore delegato in Italia

Toyota Motor Italia si prepara a vivere una fase di significativa transizione nel suo top management a partire dal 1° gennaio 2024. Un cambiamento rilevante che riflette la dinamica evoluzione del settore automotive e la strategia dell’azienda di evolversi in una mobility company.

Luigi Ksawery Luca’, che ricopre il ruolo di amministratore delegato dal 2021, è destinato a un incarico di rilievo in Toyota Motor Europe come Vice President Sales Business Transformation. Questo passaggio sottolinea l’importanza della sua vasta esperienza, maturata attraverso incarichi significativi in ambito Sales e Marketing, nonché nei servizi connessi e nelle soluzioni di mobilità.

La sua nomina è un elemento chiave per il marchio giapponese nel ridefinire il suo modello di business in Europa, un passo cruciale per plasmare il futuro della mobilità secondo la visione di Toyota.

La successione a capo di Toyota Motor Italia vede l’ascesa di Alberto Santilli, attuale Director Business Support, alla carica di ad. Il suo percorso professionale è notevole, avendo occupato ruoli di primo piano come direttore Sales, direttore Marketing e CFO.

Santilli ha dimostrato un forte spirito innovativo, in particolare nell’accelerare la digitalizzazione dell’azienda e dei suoi processi. La sua guida sarà fondamentale per il produttore giapponese nel perseguire nuovi e ambiziosi obiettivi in Italia.

Questi cambiamenti strategici nel management di Toyota Motor Italia non sono isolati, ma si inseriscono in un contesto più ampio di trasformazione e crescita. Il costruttore nipponico mira a rafforzare la sua posizione nel mercato automotive in continua evoluzione, adattandosi alle nuove esigenze e anticipando le tendenze future.

Infine, queste mosse rappresentano un riconoscimento dell’eccellente lavoro svolto dal team di gestione italiano, sottolineando l’impegno del brand giapponese verso la sua visione a lungo termine e la sua trasformazione in un’azienda leader nella mobilità globale.