La Rolls-Royce ha presentato la Cullinan Series II, l’aggiornamento della sua prima Suv e il modello più venduto della gamma attuale. Presto sarà disponibile presso le concessionarie in versione standard e Black Badge. A sei anni dal debutto, la Series II si distingue per nuove soluzioni di personalizzazione, pensate per soddisfare i desideri degli esigenti clienti del marchio, molti dei quali si avvicinano per la prima volta al mondo Rolls-Royce. È interessante notare che solo il 10% dei clienti utilizza un autista, contrariamente alle berline classiche, e l’età media dei proprietari è diminuita di oltre 10 anni.

Il powertrain resta invariato, mantenendo il robusto V12 da 6.75 litri. Il design, invece, ha subito un’evoluzione significativa con nuove luci diurne, gruppi ottici ridisegnati, una griglia illuminata e paraurti rinnovati, conferendo alla vettura un aspetto più dinamico. Al posteriore, spiccano le finiture lucide degli scarichi e della piastra protettiva. Per la prima volta, sono disponibili cerchi in lega da 23″, offerti in diverse finiture.

Cambiano le personalizzazioni su Rolls-Royce Cullinan Series II

All’interno, la plancia mantiene uno sviluppo orizzontale, ma la grafica della strumentazione e dell’infotainment è stata completamente rivista grazie al nuovo sistema operativo SPIRIT, ereditato dalla Spectre e gestibile anche dai passeggeri posteriori. Un’attenzione particolare è stata riservata all’orologio analogico, ora abbinato a una piccola statuetta della Spirit of Ecstasy in acciaio inossidabile.

Le personalizzazioni giocano un ruolo cruciale nella Cullinan. La gamma dei colori standard si arricchisce con la tinta Emperador Truffle, disponibile sia in variante pastello che con finitura Bespoke Crystal Over con effetto laccato. All’interno, troviamo il nuovo legno Grey Stained Ash e il filo Duality Twill, derivato dalle fibre di bamboo e utilizzato per un ricamo che ha richiesto oltre un anno di sviluppo: ogni abitacolo necessita di 2,2 milioni di cuciture e oltre 17 km di fibra, con 51 tinte disponibili da combinare con tre colori base. Inoltre, i programmi Bespoke offrono infinite possibilità ai clienti più esigenti.

C’è la variante Black Badge

Per coloro che cercano maggiore dinamismo, la Series II è disponibile anche nella variante Black Badge. Questa versione presenta finiture esterne ed interne specifiche con colori scuri dominanti e una variante potenziata del motore V12 da 600 CV e 900 Nm. Completano il look cerchi in lega da 23″ con design a 10 razze.