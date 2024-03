BMW M3: il motore Twin-Turbo potrebbe sopravvivere anche nella futura generazione

BMW ha recentemente rivelato alcuni dettagli cruciali sul futuro della sua iconica BMW M3, lasciando i fan con tanto da discutere e speculare. Mentre l’azienda ha già annunciato i suoi piani per lanciare una versione completamente elettrica della M3, basata sulla piattaforma Neue Klasse, ci sono ancora domande senza risposta riguardo al destino della M3 alimentata a combustione.

Anche con la prossima generazione BMW M3 avrà il motore turbo

Secondo un post sul blog ufficiale di BMW, una nuova generazione della BMW M3, nota come G84, dovrebbe vedere la luce intorno al 2027 o 2028. Questa nuova incarnazione continuerà a sfruttare il potente motore sei cilindri bicilindrico S58 da 3,0 litri, anche se saranno necessari aggiornamenti per garantire la conformità alla normativa Euro 7. Tuttavia, rimane incerto se la BMW opterà per l’ibridazione del motore per soddisfare le normative ambientali.

Anche se i dettagli tecnici sulla G84 M3 sono ancora scarsi, è probabile che condividerà la piattaforma modulare CLAR con altri modelli della Serie 3. Tuttavia, sfortunatamente, sembra che non sarà accompagnata da un nuovo M4 a due porte. Mentre molti fan avrebbero sperato in un successore alimentato a combustione, sembra che la BMW non abbia attualmente in programma di svilupparne uno.

Per ora, la BMW si concentrerà sul rilascio delle versioni rinnovate della M3 e della M4, che rimarranno in produzione fino alla primavera del 2027. Tuttavia, il destino della G84 M3 potrebbe essere influenzato dalla popolarità della M3 elettrica e dalle normative sempre più rigide sulle emissioni e sul consumo di carburante.

Parlando della M3 elettrica, la BMW ha confermato che potrà contare su una potenza impressionante, grazie alla capacità della piattaforma Neue Klasse di gestire fino a 1.000 kW (1.341 CV) e supportare fino a quattro motori individuali. Anche se i dettagli esatti sulla potenza della M3 elettrica devono essere confermati, è ragionevole aspettarsi prestazioni superiori rispetto al modello a combustione interna.

In conclusione, mentre la BMW si prepara ad abbracciare l’era dell’auto elettrica, gli appassionati di motori a combustione devono prepararsi all’idea che la prossima generazione potrebbe essere una delle ultime della sua specie. Con i rapidi sviluppi nel settore dell’auto elettrica, è chiaro che il futuro della BMW M3 sarà sempre più eco-friendly e orientato alle prestazioni elettriche.