BMW: nel suo stabilimento di Monaco costruirà solo veicoli elettrici a partire dal 2027

BMW dopo qualche titubanza iniziale sembra aver deciso di investire forte sulle auto elettriche. La casa automobilistica bavarese lo scorso anno ha visto aumentare del 74 per cento le vendite di veicoli a zero emissioni e ha deciso di investire oltre 700 milioni di euro per ristruttura il suo stabilimento di Monaco in Germania dove dal 2027 costruirà solo auto elettriche al 100 per cento.

BMW a Monaco produrrà solo auto elettriche a partire dal 2027

La fabbrica in questione, nota ufficialmente come BMW Group Plant Monaco, ha festeggiato 100 anni l’anno scorso. Questo stabilimento inizialmente fabbricava motori per aerei e motociclette. Ha iniziato a produrre automobili dal 1952 e attualmente ospita veicoli importanti come la Serie 3. Ma produce anche l’i4 elettrico, un modello che secondo la casa tedesca l’anno scorso costituiva un quarto della produzione totale dell’impianto di circa 1.000 unità al giorno.

Attualmente i veicoli elettrici rappresentano il 15% di tutte le vendite di BMW, ma i bavaresi sono convinti che entro il 2026 queste rappresenteranno il 30% del totale. Inizialmente queste auto saranno costruite a Monaco insieme alle termiche ma la casa tedesca ha già confermato che dal 2027 questo stabilimento produrrà solo auto a zero emissioni. Per fare spazio alle future produzioni la casa tedesca ha spostato la sua attività di costruzione di motori presso il sito di Hams-Hall nel Regno Unito e in quello di Steyr in Austria.

A Monaco nei prossimi anni saranno prodotti un SUV elettrico delle dimensioni dell’attuale X3 e la versione elettrica della Serie 3. Quanto alla versione a combustione la sua produzione potrebbe essere spostata presso lo stabilimento di San Luis Potosi in Messico.