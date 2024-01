Alfa Romeo, Simona Magnarelli: ‘Dopo un bel 2023 siamo carichi per il 2024’ [VIDEO]

Dopo il raddoppio delle vendite registrato da Alfa Romeo nel 2023 adesso è davvero alta l’attesa per il debutto del SUV Milano

Alfa Romeo ha vissuto un 2023 davvero eccellente in Italia con il raddoppio delle sue immatricolazioni. Il 2024 parte all’insegna dell’entusiasmo per l’imminente debutto del SUV Milano che sarà svelato nel corso del prossimo mese di aprile e promette di moltiplicare le vendite della casa automobilistica del Biscione a livello globale. A proposito della situazione del marchio premium di Stellantis, in occasione dell’evento di presentazione della serie Tributo Italiano, Motorionline ha intervistato Simona Magnarelli, responsabile comunicazione di Alfa Romeo Italia.

Le parole di Simona Magnarelli responsabile comunicazione di Alfa Romeo sull’ottimo momento del Biscione

A proposito del momento che Alfa Romeo sta vivendo, Simona Magnarelli ha dichiarato: “È stato un periodo complesso per l’intero settore, ma Alfa Romeo ha conseguito risultati eccellenti. Abbiamo registrato un raddoppio nei volumi, con circa 27.000 unità vendute e una quota di mercato dell’1,7%, evidenziando una crescita dell’0,6% rispetto all’anno precedente. È un successo notevole, posizionandoci come il marchio premium con la maggiore crescita anno su anno. Siamo lieti e soddisfatti.”

“Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti da Tonale, con circa 20.000 unità vendute. Anche Giulia e Stelvio, entrambe oggetto di rinnovamenti, hanno rispettato le aspettative. Inoltre, abbiamo celebrato il centenario del marchio Quadrifoglio con un’edizione speciale di Giulia e Stelvio, presentando inoltre la vettura da sogno, la 33 Stradale.” Tra poco sarà il momento del SUV compatto Alfa Romeo Milano e Magnarelli non nega che c’è grande fiducia anche su questo nuovo modello futura entry level del marchio del Biscione.