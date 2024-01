Alfa Romeo Tributo Italiano: presentata ufficialmente oggi la nuova serie speciale

Oggi è stata presentata la nuova serie speciale globale Alfa Romeo Tributo Italiano. Si tratta di un omaggio alle radici del marchio, all’eccellenza italiana e alla sportività distintiva della casa automobilistica del Biscione. In un’innovativa mossa, questa serie speciale è disponibile su scala globale per l’intera gamma, includendo Giulia, Stelvio e Tonale, offerti esclusivamente nelle tre tonalità della bandiera italiana.

A Biella presentata ufficialmente la nuova serie speciale Alfa Romeo Tributo Italiano

La città di Biella è stata scelta per la presentazione da Alfa Romeo come simbolo del “saper fare” italiano, come evidenziato dal titolo di Città Creativa Unesco ottenuto nel 2019. La gamma completa si rinnova con un tocco di sportività grazie alla livrea bicolore con tetto nero, al bodykit in tinta carrozzeria, alla presenza della bandiera italiana sulle calotte degli specchi e ad altri elementi. Gli interni vantano un’ulteriore esclusività con i nuovi sedili in pelle traforata, complete di cuciture e inserti rossi, oltre al logo ricamato sui poggiatesta.

Giulia, Stelvio e Tonale Tributo Italiano offrono un ventaglio di soluzioni d’acquisto e mobilità su misura per varie esigenze, grazie a Stellantis Financial Services. Con l’offerta Alfa Top Lease di Stellantis Financial Services, è possibile vivere l’esperienza di guida di Giulia e Stelvio Tributo Italiano con una proposta finanziaria esclusiva: una rata mensile di 450 euro, mentre per Tonale Hybrid e Plug-in Tributo Italiano, la rata è di 350 euro al mese. Al termine del contratto, i clienti hanno la flessibilità di scegliere tra tre opzioni: sostituire l’auto con un nuovo modello, mantenerla pagando la Rata Finale Residua o rifinanziarla, oppure restituirla.