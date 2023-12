Alfa Romeo annuncia la terza edizione dei Tribe Days

Alfa Romeo ha annunciato con grande entusiasmo l’imminente terza edizione dei Tribe Days Alfa Romeo, prevista per il 5-6 ottobre 2024. Questo evento si terrà in un luogo emblematico del motorsport italiano, il Circuito del Mugello, segnando un nuovo capitolo nella storia ricca e appassionante del Biscione.

Dopo il successo delle prime due edizioni, una a Monza nel 2022 e l’altra a Le Mans nel 2023, il brand di Arese si appresta a creare un’esperienza unica per gli Alfisti, gli appassionati di auto, i collezionisti, i membri dei club e tutti coloro che nutrono una passione per la storia dell’automobilismo italiano. I Tribe Days sono ormai diventati un vero e proprio punto di riferimento per celebrare la passione e la sportività che da oltre un secolo caratterizzano il DNA di Alfa Romeo.

Sarà la terza edizione

La prima edizione ha coinciso con il Gran Premio di Formula 1 a Monza, un evento storico per il marchio di Arese. Alfa Romeo celebrò il 100° anniversario dell’Autodromo di Monza, luogo dove ha ottenuto il suo primo titolo in F1 il 3 settembre del 1950 con la GP Tipo 158 “Alfetta” di Nino Farina. Questo evento ha visto la partecipazione di 112 collezionisti con le loro vetture, numeri che simboleggiano gli anni di storia del marchio, e 100 Giulia GTA, in onore al centenario del circuito.

La seconda edizione si è svolta a Le Mans, celebrando il centenario del Quadrifoglio, simbolo storico di Alfa Romeo, e il 100° anniversario della 24 Ore di Le Mans. In quell’occasione, il produttore milanese ha ricordato i suoi quattro trionfi consecutivi dal 1931 al 1934 su quel circuito, con eventi e attività di guida esclusivi che hanno rievocato la gloriosa storia del marchio nel motorsport.

La terza edizione dei Tribe Days si preannuncia come un appuntamento imperdibile per grandi e piccoli, una celebrazione che unisce gli Alfisti di tutte le generazioni e non solo. Il marchio di Stellantis invita tutti a partecipare a questo evento straordinario, per cui è già possibile manifestare il proprio interesse direttamente sul sito Web ufficiale di Alfa Romeo.