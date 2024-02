Volkswagen Scirocco: potrebbe tornare nelle vesti di coupé elettrica

Volkswagen sta esaminando la possibilità di riportare in vita la mitica Volkswagen Scirocco, ma questa volta sotto forma di una coupé sportiva completamente elettrica. Anche se il progetto deve ancora ottenere il via libera per la produzione, si ipotizza che una coupé ribassata dotata di doppi motori elettrici e basata su una piattaforma derivata dalla Porsche potrebbe servire da solida base per una nuova Scirocco.

Volkswagen Scirocco potrebbe tornare nelle vesti di sportivissima coupè elettrica

Volkswagen ha ufficialmente confermato che le varianti GTI e R continueranno ad esistere nel futuro della mobilità elettrica, adornando le griglie delle prossime berline, station wagon, SUV e berline elettriche. Tuttavia, nonostante il successo delle versioni elettriche, una coupé più tradizionale sarebbe sicuramente una gradita aggiunta alla gamma.

Secondo quanto riportato da Autocar, Volkswagen sta attualmente esaminando proposte riguardanti il design interno, l’ingegneria e la produzione per il ritorno della Scirocco. Fonti interne suggeriscono che il modello potrebbe arrivare sul mercato entro il 2028, a condizione che ottenga l’approvazione del CEO di VW, Thomas Schafer.

Una possibile opzione per la piattaforma è l’architettura PPE sviluppata da Audi e Porsche, la stessa piattaforma destinata ad essere utilizzata nella prossima generazione della Porsche 718 Boxster e Cayman, così come nella versione di produzione della Cupra Dark Rebel Concept e nella presunta nuova generazione dell’Audi TT.

La Scirocco potrebbe adottare una versione adattata della piattaforma PPE, con doppi motori elettrici, una batteria sottile e una dinamica di guida affilata. Se confermati, questi rapporti indicherebbero che la quarta generazione della Scirocco sarà la prima a non condividere la piattaforma con l’equivalente Golf, considerando che la prossima generazione della celebre berlina adotterà l’architettura SSP.

Sebbene sia ancora presto per delineare il design della quarta generazione della VW Scirocco, è stato creato un rendering speculativo per anticipare cosa potrebbe riservare il futuro. Le proporzioni della coupé sportiva si ispirano alle foto spia della Porsche 718 Boxster, con dettagli stilistici presi dalla VW ID. Il concetto GTI. Come nei modelli precedenti, si prevede che la nuova Scirocco avrà un abitacolo a quattro posti, offrendo un mix di sportività e praticità, forse con un passo leggermente più lungo rispetto alle versioni strettamente a due posti.