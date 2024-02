Volkswagen e Mahindra firmano un accordo di fornitura

Il Gruppo Volkswagen e Mahindra & Mahindra Ltd. hanno stretto il primo accordo di fornitura di componenti del MEB dell’azienda tedesca per la piattaforma elettrica INGLO sviluppata appositamente da Mahindra. Questo accordo comprende la fornitura di determinati componenti elettrici, nonché di celle unificate. Mahindra diventerà il primo partner esterno a sfruttare il concetto di cella unificata del Gruppo Volkswagen, un elemento chiave della strategia delle batterie della casa automobilistica di Wolfsburg.

L’accordo tra Volkswagen e Mahindra riguarda la fornitura di alcuni componenti elettrici e di celle unificate

La fornitura pluriennale, con un volume totale stimato di circa 50 GWh nel corso della sua durata, è un impegno significativo sia per il Gruppo Volkswagen che per Mahindra. Entrambi i partner intendono consolidare la propria presenza nel mercato automobilistico indiano e accelerare il processo di elettrificazione nella regione, offrendo così un contributo importante alla trasformazione del settore automobilistico verso soluzioni più sostenibili.

La piattaforma MEB e i suoi componenti sono impiegati dai marchi interni del Gruppo Volkswagen, tra cui Volkswagen, Audi, Škoda e SEAT/CUPRA, oltre che da partner esterni come Ford e Mahindra. La collaborazione con Mahindra è gestita da Volkswagen Group Technology e dalla sua divisione operativa “Platform Business”, in stretta sinergia con Škoda Auto India Pvt. Ltd.